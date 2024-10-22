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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 жов, 2024 10:02
candidat написав: Setta написав: candidat написав:
Работает, если инвестиции уже 17 лет проводятся.
Ну, понятно, что первый вклад 17 лет назад был от других доходов, в т.ч. зарплаты. Но с 2009 года зарплаты нет.
Хотя банки могут к чему угодно прицепиться. По процедуре выдачи кредитных лимитов видно, что для них, кроме зарплаты, других источников доходов как бы и не существует. Иногда кажется, что они дворнику с минимальной зарплатой кредитный лимит дадут, а другому с доходом в 50 тысяч, но не от зарплаты, скрутят шиш.
Я не оцениваю "справедливо - не справедливо", но в данном случае если за 17 лет нет никаких официальных источников чтобы подтвердить доход в 100к грн, то удивляться действиям банка не приходится.
Прям визуализация анекдота
- откуда у вас миллион?
- вот за 20 лет на депозитах набежало с 200к
- а откуд у вас 200к?
- а за них я уже отсидел
Вы случайно не сотрудник банка? Для них тоже зарплата только существует.
Что такое "официальный источник"? Банковский депозит - это подпольное казино?
Вы в курсе, что упомянутые 200к за 17 лет легко превращаются в 3кк, если не больше без дополнительных вложений. Вот просто положить 200к, и проценты вместе с этими 200к 17 лет перекладывать.
Анекдот не в тему, т.к. я вам сказал, что первый вклад был от кучи всего: нерастраченная стипендия, аспирантская стипендия, зарплата. Ну, "официальное" всё, как вы на пару с банками считаете. И после первого вклада ещё пару лет пополнений зарплатами.
А потом начались только проценты.
Но моя зарплата никого не интересует. Документы принимаются в лучшем случае за последние 10 лет.
И это бред! Ибо, если копил на квартиру более 10 лет, уже не сможешь подтвердить все деньги. Такое ощущение, что это специально сделано, чтоб люди делились с банком деньгами через ипотеку, а не бесплатно копили 20 лет.
я тебе еще раз повторяю - я не оцениваю твою ситуацию с банком в категории "логично/не логично". Нынешние реалии финмониторинга (причем не только в нашей стране" и борьбы с "грязными" деньгами диктуют линию поведения.
Поэтому ты либо даешь банкам подтверждения уплаченных налогов с доходов либо не несешь им средства. Либо таки несешь, но потом не удивляешься что тебе блочат счета. Все остальное пустая трата буковок в сообщениях.
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Setta
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Додано: Вів 22 жов, 2024 10:11
Setta написав:
я тебе еще раз повторяю - я не оцениваю твою ситуацию с банком в категории "логично/не логично". Нынешние реалии финмониторинга (причем не только в нашей стране" и борьбы с "грязными" деньгами диктуют линию поведения.
Поэтому ты либо даешь банкам подтверждения уплаченных налогов с доходов либо не несешь им средства. Либо таки несешь, но потом не удивляешься что тебе блочат счета. Все остальное пустая трата буковок в сообщениях.
Вот же ж ёперный балет!
Ещё раз повторяю: банковский депозит - это подпольное казино?
А может, есть где-то депозит, с процентов по которому можно налоги не заплатить? Где ж это, интересно, такое?
Если после уплаты налогов я всё равно считаюсь не уплатившим налоги, так с какой стати я тогда должен их платить. Так пусть банки тогда налоги не вычитают.
Востаннє редагувалось candidat
в Вів 22 жов, 2024 10:14, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 22 жов, 2024 10:15
Игорь Алексеевич написав:
Сегодня есть доходы, нет доходов, то по любому могут глюкнуть и морочить голову несколько недель.
Поэтому я уже не раз на всех ветках писал, что с банками можно дружить сегодня по кредиткам и оплаты частями. Депозиты, ОГВЗ и др. продукты, где вложены деньги клиентов - это риски, которые не стоят тех процентов, которые предлагают все банки.
И какие вы предлагаете альтернативы?
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Додано: Вів 22 жов, 2024 10:16
candidat написав:
Вот же ж ёперный балет!
Ещё раз повторяю: банковский депозит - это подпольное казино?
А может, есть где-то депозит, с процентов по которому можно налоги не заплатить? Где ж это, интересно, такое?
Если после уплаты налогов я всё равно считаюсь не уплатившим налоги, так с какой стати я тогда должен их платить. Так пусть банки тогда налоги не вычитают.
упрямый здесь ты, меня или форум не нужно убеждать, убеждать нужно банк(и), а им твои рассказы про проценты с депозитов не зайдут никак. Поэтому конкретно в твоей ситуации либо не несешь деньги либо несешь и страдаешь.
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Setta
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Додано: Вів 22 жов, 2024 10:22
Setta написав: candidat написав:
Вот же ж ёперный балет!
Ещё раз повторяю: банковский депозит - это подпольное казино?
А может, есть где-то депозит, с процентов по которому можно налоги не заплатить? Где ж это, интересно, такое?
Если после уплаты налогов я всё равно считаюсь не уплатившим налоги, так с какой стати я тогда должен их платить. Так пусть банки тогда налоги не вычитают.
упрямый здесь ты, меня или форум не нужно убеждать, убеждать нужно банк(и), а им твои рассказы про проценты с депозитов не зайдут никак. Поэтому конкретно в твоей ситуации либо не несешь деньги либо несешь и страдаешь.
Ну-ну. ПУМБ в данном случае свои проценты по депозитам у них тоже считает левыми доходами с сомнением, что налоги уплачены? Или все банки п..., а они (ПУМБ) д'Артаньяны?
Не рассказы о процентах, а есть официальные выписки из других банков. На каком основании справка о зарплате это документ, а выписка о процентах - нет? Это какие-то идиоты придумали.
Востаннє редагувалось candidat
в Вів 22 жов, 2024 10:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 22 жов, 2024 10:34
candidat написав: Setta написав:
я тебе еще раз повторяю - я не оцениваю твою ситуацию с банком в категории "логично/не логично". Нынешние реалии финмониторинга (причем не только в нашей стране" и борьбы с "грязными" деньгами диктуют линию поведения.
Поэтому ты либо даешь банкам подтверждения уплаченных налогов с доходов либо не несешь им средства. Либо таки несешь, но потом не удивляешься что тебе блочат счета. Все остальное пустая трата буковок в сообщениях.
Вот же ж ёперный балет!
Ещё раз повторяю: банковский депозит - это подпольное казино?
А может, есть где-то депозит, с процентов по которому можно налоги не заплатить? Где ж это, интересно, такое?
Если после уплаты налогов я всё равно считаюсь не уплатившим налоги, так с какой стати я тогда должен их платить. Так пусть банки тогда налоги не вычитают.
Офиц док-ом об уплате налогов с депозитных (и ОВДП) доходов является только Налоговая декларация. Для доходов с депозитов и ОВДП она НЕ обязательна, но в вашем случае вы только так можете подтвердить свои доходы, т.е. таки заполнить декларашку, указав нулевые выплаты по налогам
А шо у вас указано в ОК-7 за последние 25 лет, шо через Дию мона сформировать?
Еще вар-т это принести фынмону все свои Деподоговора за последние 3 года, выписки по начислению %%...и попробовать таки уговорить ФинМон погрузиться в эти дебри... а первичные суммы (расчетные) для депо будут видны из ОК-7 за период работы
Востаннє редагувалось Amethyst
в Вів 22 жов, 2024 10:37, всього редагувалось 1 раз.
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