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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 580581582583> Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 70 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 13% 9 2- Погане. Некомпетентне. 19% 13 3- Задовільне. Хотілося б краще. 16% 11 4- Добре. Як і повинно бути. 31% 22 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 21% 15 Всього голосів : 70 Додано: Вів 22 жов, 2024 10:02 candidat написав: Setta написав: candidat написав: Работает, если инвестиции уже 17 лет проводятся.

Ну, понятно, что первый вклад 17 лет назад был от других доходов, в т.ч. зарплаты. Но с 2009 года зарплаты нет.



Хотя банки могут к чему угодно прицепиться. По процедуре выдачи кредитных лимитов видно, что для них, кроме зарплаты, других источников доходов как бы и не существует. Иногда кажется, что они дворнику с минимальной зарплатой кредитный лимит дадут, а другому с доходом в 50 тысяч, но не от зарплаты, скрутят шиш. Работает, если инвестиции уже 17 лет проводятся.Ну, понятно, что первый вклад 17 лет назад был от других доходов, в т.ч. зарплаты. Но с 2009 года зарплаты нет.Хотя банки могут к чему угодно прицепиться. По процедуре выдачи кредитных лимитов видно, что для них, кроме зарплаты, других источников доходов как бы и не существует. Иногда кажется, что они дворнику с минимальной зарплатой кредитный лимит дадут, а другому с доходом в 50 тысяч, но не от зарплаты, скрутят шиш.



Я не оцениваю "справедливо - не справедливо", но в данном случае если за 17 лет нет никаких официальных источников чтобы подтвердить доход в 100к грн, то удивляться действиям банка не приходится.



Прям визуализация анекдота

- откуда у вас миллион?

- вот за 20 лет на депозитах набежало с 200к

- а откуд у вас 200к?

- а за них я уже отсидел Я не оцениваю "справедливо - не справедливо", но в данном случае если за 17 лет нет никаких официальных источников чтобы подтвердить доход в 100к грн, то удивляться действиям банка не приходится.Прям визуализация анекдота- откуда у вас миллион?- вот за 20 лет на депозитах набежало с 200к- а откуд у вас 200к?- а за них я уже отсидел

Вы случайно не сотрудник банка? Для них тоже зарплата только существует.

Что такое "официальный источник"? Банковский депозит - это подпольное казино?

Вы в курсе, что упомянутые 200к за 17 лет легко превращаются в 3кк, если не больше без дополнительных вложений. Вот просто положить 200к, и проценты вместе с этими 200к 17 лет перекладывать.



Анекдот не в тему, т.к. я вам сказал, что первый вклад был от кучи всего: нерастраченная стипендия, аспирантская стипендия, зарплата. Ну, "официальное" всё, как вы на пару с банками считаете. И после первого вклада ещё пару лет пополнений зарплатами.

А потом начались только проценты.

Но моя зарплата никого не интересует. Документы принимаются в лучшем случае за последние 10 лет.

И это бред! Ибо, если копил на квартиру более 10 лет, уже не сможешь подтвердить все деньги. Такое ощущение, что это специально сделано, чтоб люди делились с банком деньгами через ипотеку, а не бесплатно копили 20 лет. Вы случайно не сотрудник банка? Для них тоже зарплата только существует.Что такое "официальный источник"? Банковский депозит - это подпольное казино?Вы в курсе, что упомянутые 200к за 17 лет легко превращаются в 3кк, если не больше без дополнительных вложений. Вот просто положить 200к, и проценты вместе с этими 200к 17 лет перекладывать.Анекдот не в тему, т.к. я вам сказал, что первый вклад был от кучи всего: нерастраченная стипендия, аспирантская стипендия, зарплата. Ну, "официальное" всё, как вы на пару с банками считаете. И после первого вклада ещё пару лет пополнений зарплатами.А потом начались только проценты.Но моя зарплата никого не интересует. Документы принимаются в лучшем случае за последние 10 лет.И это бред! Ибо, если копил на квартиру более 10 лет, уже не сможешь подтвердить все деньги. Такое ощущение, что это специально сделано, чтоб люди делились с банком деньгами через ипотеку, а не бесплатно копили 20 лет.



я тебе еще раз повторяю - я не оцениваю твою ситуацию с банком в категории "логично/не логично". Нынешние реалии финмониторинга (причем не только в нашей стране" и борьбы с "грязными" деньгами диктуют линию поведения.

Поэтому ты либо даешь банкам подтверждения уплаченных налогов с доходов либо не несешь им средства. Либо таки несешь, но потом не удивляешься что тебе блочат счета. Все остальное пустая трата буковок в сообщениях. я тебе еще раз повторяю - я не оцениваю твою ситуацию с банком в категории "логично/не логично". Нынешние реалии финмониторинга (причем не только в нашей стране" и борьбы с "грязными" деньгами диктуют линию поведения.Поэтому ты либо даешь банкам подтверждения уплаченных налогов с доходов либо не несешь им средства. Либо таки несешь, но потом не удивляешься что тебе блочат счета. Все остальное пустая трата буковок в сообщениях. Setta

Повідомлень: 771 З нами з: 13.02.07 Подякував: 13 раз. Подякували: 104 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 жов, 2024 10:11 Setta написав: я тебе еще раз повторяю - я не оцениваю твою ситуацию с банком в категории "логично/не логично". Нынешние реалии финмониторинга (причем не только в нашей стране" и борьбы с "грязными" деньгами диктуют линию поведения.

Поэтому ты либо даешь банкам подтверждения уплаченных налогов с доходов либо не несешь им средства. Либо таки несешь, но потом не удивляешься что тебе блочат счета. Все остальное пустая трата буковок в сообщениях. я тебе еще раз повторяю - я не оцениваю твою ситуацию с банком в категории "логично/не логично". Нынешние реалии финмониторинга (причем не только в нашей стране" и борьбы с "грязными" деньгами диктуют линию поведения.Поэтому ты либо даешь банкам подтверждения уплаченных налогов с доходов либо не несешь им средства. Либо таки несешь, но потом не удивляешься что тебе блочат счета. Все остальное пустая трата буковок в сообщениях.

Вот же ж ёперный балет!

Ещё раз повторяю: банковский депозит - это подпольное казино?

А может, есть где-то депозит, с процентов по которому можно налоги не заплатить? Где ж это, интересно, такое?

Если после уплаты налогов я всё равно считаюсь не уплатившим налоги, так с какой стати я тогда должен их платить. Так пусть банки тогда налоги не вычитают. Вот же ж ёперный балет!Ещё раз повторяю: банковский депозит - это подпольное казино?А может, есть где-то депозит, с процентов по которому можно налоги не заплатить? Где ж это, интересно, такое?Если после уплаты налогов я всё равно считаюсь не уплатившим налоги, так с какой стати я тогда должен их платить. Так пусть банки тогда налоги не вычитают. Востаннє редагувалось candidat в Вів 22 жов, 2024 10:14, всього редагувалось 2 разів. candidat Повідомлень: 1351 З нами з: 30.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 52 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 жов, 2024 10:15 Игорь Алексеевич написав: Сегодня есть доходы, нет доходов, то по любому могут глюкнуть и морочить голову несколько недель.

Поэтому я уже не раз на всех ветках писал, что с банками можно дружить сегодня по кредиткам и оплаты частями. Депозиты, ОГВЗ и др. продукты, где вложены деньги клиентов - это риски, которые не стоят тех процентов, которые предлагают все банки. Сегодня есть доходы, нет доходов, то по любому могут глюкнуть и морочить голову несколько недель.Поэтому я уже не раз на всех ветках писал, что с банками можно дружить сегодня по кредиткам и оплаты частями. Депозиты, ОГВЗ и др. продукты, где вложены деньги клиентов - это риски, которые не стоят тех процентов, которые предлагают все банки.

И какие вы предлагаете альтернативы? И какие вы предлагаете альтернативы? candidat Повідомлень: 1351 З нами з: 30.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 52 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 жов, 2024 10:16 candidat написав: Вот же ж ёперный балет!

Ещё раз повторяю: банковский депозит - это подпольное казино?

А может, есть где-то депозит, с процентов по которому можно налоги не заплатить? Где ж это, интересно, такое?

Если после уплаты налогов я всё равно считаюсь не уплатившим налоги, так с какой стати я тогда должен их платить. Так пусть банки тогда налоги не вычитают. Вот же ж ёперный балет!Ещё раз повторяю: банковский депозит - это подпольное казино?А может, есть где-то депозит, с процентов по которому можно налоги не заплатить? Где ж это, интересно, такое?Если после уплаты налогов я всё равно считаюсь не уплатившим налоги, так с какой стати я тогда должен их платить. Так пусть банки тогда налоги не вычитают.



упрямый здесь ты, меня или форум не нужно убеждать, убеждать нужно банк(и), а им твои рассказы про проценты с депозитов не зайдут никак. Поэтому конкретно в твоей ситуации либо не несешь деньги либо несешь и страдаешь. упрямый здесь ты, меня или форум не нужно убеждать, убеждать нужно банк(и), а им твои рассказы про проценты с депозитов не зайдут никак. Поэтому конкретно в твоей ситуации либо не несешь деньги либо несешь и страдаешь. Setta

Повідомлень: 771 З нами з: 13.02.07 Подякував: 13 раз. Подякували: 104 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 жов, 2024 10:22 Setta написав: candidat написав: Вот же ж ёперный балет!

Ещё раз повторяю: банковский депозит - это подпольное казино?

А может, есть где-то депозит, с процентов по которому можно налоги не заплатить? Где ж это, интересно, такое?

Если после уплаты налогов я всё равно считаюсь не уплатившим налоги, так с какой стати я тогда должен их платить. Так пусть банки тогда налоги не вычитают. Вот же ж ёперный балет!Ещё раз повторяю: банковский депозит - это подпольное казино?А может, есть где-то депозит, с процентов по которому можно налоги не заплатить? Где ж это, интересно, такое?Если после уплаты налогов я всё равно считаюсь не уплатившим налоги, так с какой стати я тогда должен их платить. Так пусть банки тогда налоги не вычитают.



упрямый здесь ты, меня или форум не нужно убеждать, убеждать нужно банк(и), а им твои рассказы про проценты с депозитов не зайдут никак. Поэтому конкретно в твоей ситуации либо не несешь деньги либо несешь и страдаешь. упрямый здесь ты, меня или форум не нужно убеждать, убеждать нужно банк(и), а им твои рассказы про проценты с депозитов не зайдут никак. Поэтому конкретно в твоей ситуации либо не несешь деньги либо несешь и страдаешь.

Ну-ну. ПУМБ в данном случае свои проценты по депозитам у них тоже считает левыми доходами с сомнением, что налоги уплачены? Или все банки п..., а они (ПУМБ) д'Артаньяны?



Не рассказы о процентах, а есть официальные выписки из других банков. На каком основании справка о зарплате это документ, а выписка о процентах - нет? Это какие-то идиоты придумали. Ну-ну. ПУМБ в данном случае свои проценты по депозитам у них тоже считает левыми доходами с сомнением, что налоги уплачены? Или все банки п..., а они (ПУМБ) д'Артаньяны?Не рассказы о процентах, а есть официальные выписки из других банков. На каком основании справка о зарплате это документ, а выписка о процентах - нет? Это какие-то идиоты придумали. Востаннє редагувалось candidat в Вів 22 жов, 2024 10:26, всього редагувалось 1 раз. candidat Повідомлень: 1351 З нами з: 30.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 52 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 жов, 2024 10:34 candidat написав: Setta написав: я тебе еще раз повторяю - я не оцениваю твою ситуацию с банком в категории "логично/не логично". Нынешние реалии финмониторинга (причем не только в нашей стране" и борьбы с "грязными" деньгами диктуют линию поведения.

Поэтому ты либо даешь банкам подтверждения уплаченных налогов с доходов либо не несешь им средства. Либо таки несешь, но потом не удивляешься что тебе блочат счета. Все остальное пустая трата буковок в сообщениях. я тебе еще раз повторяю - я не оцениваю твою ситуацию с банком в категории "логично/не логично". Нынешние реалии финмониторинга (причем не только в нашей стране" и борьбы с "грязными" деньгами диктуют линию поведения.Поэтому ты либо даешь банкам подтверждения уплаченных налогов с доходов либо не несешь им средства. Либо таки несешь, но потом не удивляешься что тебе блочат счета. Все остальное пустая трата буковок в сообщениях.

Вот же ж ёперный балет!

Ещё раз повторяю: банковский депозит - это подпольное казино?

А может, есть где-то депозит, с процентов по которому можно налоги не заплатить? Где ж это, интересно, такое?

Если после уплаты налогов я всё равно считаюсь не уплатившим налоги, так с какой стати я тогда должен их платить. Так пусть банки тогда налоги не вычитают. Вот же ж ёперный балет!Ещё раз повторяю: банковский депозит - это подпольное казино?А может, есть где-то депозит, с процентов по которому можно налоги не заплатить? Где ж это, интересно, такое?Если после уплаты налогов я всё равно считаюсь не уплатившим налоги, так с какой стати я тогда должен их платить. Так пусть банки тогда налоги не вычитают.

Офиц док-ом об уплате налогов с депозитных (и ОВДП) доходов является только Налоговая декларация. Для доходов с депозитов и ОВДП она НЕ обязательна, но в вашем случае вы только так можете подтвердить свои доходы, т.е. таки заполнить декларашку, указав нулевые выплаты по налогам

А шо у вас указано в ОК-7 за последние 25 лет, шо через Дию мона сформировать?

Еще вар-т это принести фынмону все свои Деподоговора за последние 3 года, выписки по начислению %%...и попробовать таки уговорить ФинМон погрузиться в эти дебри... а первичные суммы (расчетные) для депо будут видны из ОК-7 за период работы Офиц док-ом об уплате налогов с депозитных (и ОВДП) доходов является только Налоговая декларация. Для доходов с депозитов и ОВДП она НЕ обязательна, но в вашем случае вы только так можете подтвердить свои доходы, т.е. таки заполнить декларашку, указав нулевые выплаты по налогамА шо у вас указано в ОК-7 за последние 25 лет, шо через Дию мона сформировать?Еще вар-т это принести фынмону все свои Деподоговора за последние 3 года, выписки по начислению %%...и попробовать таки уговорить ФинМон погрузиться в эти дебри... а первичные суммы (расчетные) для депо будут видны из ОК-7 за период работы Востаннє редагувалось Amethyst в Вів 22 жов, 2024 10:37, всього редагувалось 1 раз. Amethyst

Повідомлень: 5829 З нами з: 05.05.21 Подякував: 443 раз. Подякували: 1131 раз. Профіль 2 1 9 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 жов, 2024 11:01 Amethyst написав: candidat написав: Setta написав: я тебе еще раз повторяю - я не оцениваю твою ситуацию с банком в категории "логично/не логично". Нынешние реалии финмониторинга (причем не только в нашей стране" и борьбы с "грязными" деньгами диктуют линию поведения.

Поэтому ты либо даешь банкам подтверждения уплаченных налогов с доходов либо не несешь им средства. Либо таки несешь, но потом не удивляешься что тебе блочат счета. Все остальное пустая трата буковок в сообщениях. я тебе еще раз повторяю - я не оцениваю твою ситуацию с банком в категории "логично/не логично". Нынешние реалии финмониторинга (причем не только в нашей стране" и борьбы с "грязными" деньгами диктуют линию поведения.Поэтому ты либо даешь банкам подтверждения уплаченных налогов с доходов либо не несешь им средства. Либо таки несешь, но потом не удивляешься что тебе блочат счета. Все остальное пустая трата буковок в сообщениях.

Вот же ж ёперный балет!

Ещё раз повторяю: банковский депозит - это подпольное казино?

А может, есть где-то депозит, с процентов по которому можно налоги не заплатить? Где ж это, интересно, такое?

Если после уплаты налогов я всё равно считаюсь не уплатившим налоги, так с какой стати я тогда должен их платить. Так пусть банки тогда налоги не вычитают. Вот же ж ёперный балет!Ещё раз повторяю: банковский депозит - это подпольное казино?А может, есть где-то депозит, с процентов по которому можно налоги не заплатить? Где ж это, интересно, такое?Если после уплаты налогов я всё равно считаюсь не уплатившим налоги, так с какой стати я тогда должен их платить. Так пусть банки тогда налоги не вычитают.

Офиц док-ом об уплате налогов с депозитных (и ОВДП) доходов является только Налоговая декларация. Для доходов с депозитов и ОВДП она НЕ обязательна, но в вашем случае вы только так можете подтвердить свои доходы, т.е. таки заполнить декларашку, указав нулевые выплаты по налогам

А шо у вас указано в ОК-7 за последние 25 лет, шо через Дию мона сформировать?

Еще вар-т это принести фынмону все свои Деподоговора за последние 3 года, выписки по начислению %%...и попробовать таки уговорить ФинМон погрузиться в эти дебри... а первичные суммы (расчетные) для депо будут видны из ОК-7 за период работы Офиц док-ом об уплате налогов с депозитных (и ОВДП) доходов является только Налоговая декларация. Для доходов с депозитов и ОВДП она НЕ обязательна, но в вашем случае вы только так можете подтвердить свои доходы, т.е. таки заполнить декларашку, указав нулевые выплаты по налогамА шо у вас указано в ОК-7 за последние 25 лет, шо через Дию мона сформировать?Еще вар-т это принести фынмону все свои Деподоговора за последние 3 года, выписки по начислению %%...и попробовать таки уговорить ФинМон погрузиться в эти дебри... а первичные суммы (расчетные) для депо будут видны из ОК-7 за период работы

Фин мон ПУМБА не принимает Деподоговора и выписки, они не берут ничего помимо указанного в их перечне. Фин мон ПУМБА не принимает Деподоговора и выписки, они не берут ничего помимо указанного в их перечне. Sergion Повідомлень: 700 З нами з: 02.09.15 Подякував: 3 раз. Подякували: 39 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 жов, 2024 11:03 Re: ПУМБ Sergion написав: Фин мон ПУМБА не принимает Деподоговора и выписки. Фин мон ПУМБА не принимает Деподоговора и выписки. А доЛговые расписки принимает? Нуна малювать

Правда, скорее всего, ПУМБа запросит источник доходов от кредитора. Поэтому нуна искать чувака с нормальной ОК-7 А доЛговые расписки принимает? Нуна малюватьПравда, скорее всего, ПУМБа запросит источник доходов от кредитора. Поэтому нуна искать чувака с нормальной ОК-7 Amethyst

Повідомлень: 5829 З нами з: 05.05.21 Подякував: 443 раз. Подякували: 1131 раз. Профіль 2 1 9 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 жов, 2024 11:31 candidat написав: Игорь Алексеевич написав: Сегодня есть доходы, нет доходов, то по любому могут глюкнуть и морочить голову несколько недель.

Поэтому я уже не раз на всех ветках писал, что с банками можно дружить сегодня по кредиткам и оплаты частями. Депозиты, ОГВЗ и др. продукты, где вложены деньги клиентов - это риски, которые не стоят тех процентов, которые предлагают все банки. Сегодня есть доходы, нет доходов, то по любому могут глюкнуть и морочить голову несколько недель.Поэтому я уже не раз на всех ветках писал, что с банками можно дружить сегодня по кредиткам и оплаты частями. Депозиты, ОГВЗ и др. продукты, где вложены деньги клиентов - это риски, которые не стоят тех процентов, которые предлагают все банки.

И какие вы предлагаете альтернативы? И какие вы предлагаете альтернативы? Ответил - удалили. Про что я и писал, можно только вкладываться в депозиты и ОГВЗ. Др. альтернативы - запрещены.(( Ответил - удалили. Про что я и писал, можно только вкладываться в депозиты и ОГВЗ. Др. альтернативы - запрещены.(( Игорь Алексеевич Повідомлень: 8483 З нами з: 13.09.09 Подякував: 113 раз. Подякували: 855 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 жов, 2024 11:41 Sergion написав: Фин мон ПУМБА не принимает Деподоговора и выписки, они не берут ничего помимо указанного в их перечне. Фин мон ПУМБА не принимает Деподоговора и выписки, они не берут ничего помимо указанного в их перечне.

Прикол в том, что в их перечне есть выписки об уплаченных процентах, и даже депозиты есть, но, как в том анекдоте, им пофиг, что там написано. Прикол в том, что в их перечне есть выписки об уплаченных процентах, и даже депозиты есть, но, как в том анекдоте, им пофиг, что там написано. candidat Повідомлень: 1351 З нами з: 30.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 52 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 580581582583> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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