Искать чувака, малювать расписку, нести договора, в Дие оформлять справку за 25 лет... Всё это выглядит так, что проще послать ПУМБ по известному адресу и пойти в другой банк за карточкой.
Естественно, когда начали выделываться, я все деньги свои вывел оттуда. Осталась только кредитная карта. Неплохой, конечно, вариант карты, поэтому будет ее немного жаль, но расшибаться в лепешку из-за нее не буду. Пусть подавятся.
Другая есть ещё мысль. В последнее время реклама ПУМБа из каждого утюга, как говорится. Подозреваю уже домониторились, что люди бегут оттуда пачками, поэтому теперь надо зазывать любыми методами.
А если прислушаться к рекламе, то они там уже даже согласны, чтоб у клиентов счета в других банках были, только бы к ним в ПУМБ тоже пришли. Видать, совсем доигрались.