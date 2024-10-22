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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 580581582583

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 70
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
19%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
15
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 11:51

  Amethyst написав:
  Sergion написав:Фин мон ПУМБА не принимает Деподоговора и выписки.
А доЛговые расписки принимает? Нуна малювать 8)
Правда, скорее всего, ПУМБа запросит источник доходов от кредитора. Поэтому нуна искать чувака с нормальной ОК-7 :idea:

Искать чувака, малювать расписку, нести договора, в Дие оформлять справку за 25 лет... Всё это выглядит так, что проще послать ПУМБ по известному адресу и пойти в другой банк за карточкой.
Естественно, когда начали выделываться, я все деньги свои вывел оттуда. Осталась только кредитная карта. Неплохой, конечно, вариант карты, поэтому будет ее немного жаль, но расшибаться в лепешку из-за нее не буду. Пусть подавятся.
Другая есть ещё мысль. В последнее время реклама ПУМБа из каждого утюга, как говорится. Подозреваю уже домониторились, что люди бегут оттуда пачками, поэтому теперь надо зазывать любыми методами.
А если прислушаться к рекламе, то они там уже даже согласны, чтоб у клиентов счета в других банках были, только бы к ним в ПУМБ тоже пришли. Видать, совсем доигрались.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 12:12

Re: ПУМБ

  candidat написав:Всё это выглядит так, что проще послать ПУМБ по известному адресу и пойти в другой банк за карточкой.
Естественно, когда начали выделываться, я все деньги свои вывел оттуда.
Нее, ну если банка не нужна уже, то мона и похерить!!
Просто так гроши ж вывести не дадут, только с волчьим билетом -- по п.15 ПВК/ФТ, после чего с вами не захочет работать большинство банков ((
Amethyst
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  #<1 ... 580581582583
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