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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 580581582583 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 70 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 13% 9 2- Погане. Некомпетентне. 19% 13 3- Задовільне. Хотілося б краще. 16% 11 4- Добре. Як і повинно бути. 31% 22 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 21% 15 Всього голосів : 70 Додано: Вів 22 жов, 2024 11:51 Amethyst написав: Sergion написав: Фин мон ПУМБА не принимает Деподоговора и выписки. Фин мон ПУМБА не принимает Деподоговора и выписки. А доЛговые расписки принимает? Нуна малювать

Правда, скорее всего, ПУМБа запросит источник доходов от кредитора. Поэтому нуна искать чувака с нормальной ОК-7 А доЛговые расписки принимает? Нуна малюватьПравда, скорее всего, ПУМБа запросит источник доходов от кредитора. Поэтому нуна искать чувака с нормальной ОК-7

Искать чувака, малювать расписку, нести договора, в Дие оформлять справку за 25 лет... Всё это выглядит так, что проще послать ПУМБ по известному адресу и пойти в другой банк за карточкой.

Естественно, когда начали выделываться, я все деньги свои вывел оттуда. Осталась только кредитная карта. Неплохой, конечно, вариант карты, поэтому будет ее немного жаль, но расшибаться в лепешку из-за нее не буду. Пусть подавятся.

Другая есть ещё мысль. В последнее время реклама ПУМБа из каждого утюга, как говорится. Подозреваю уже домониторились, что люди бегут оттуда пачками, поэтому теперь надо зазывать любыми методами.

А если прислушаться к рекламе, то они там уже даже согласны, чтоб у клиентов счета в других банках были, только бы к ним в ПУМБ тоже пришли. Видать, совсем доигрались. Искать чувака, малювать расписку, нести договора, в Дие оформлять справку за 25 лет... Всё это выглядит так, что проще послать ПУМБ по известному адресу и пойти в другой банк за карточкой.Естественно, когда начали выделываться, я все деньги свои вывел оттуда. Осталась только кредитная карта. Неплохой, конечно, вариант карты, поэтому будет ее немного жаль, но расшибаться в лепешку из-за нее не буду. Пусть подавятся.Другая есть ещё мысль. В последнее время реклама ПУМБа из каждого утюга, как говорится. Подозреваю уже домониторились, что люди бегут оттуда пачками, поэтому теперь надо зазывать любыми методами.А если прислушаться к рекламе, то они там уже даже согласны, чтоб у клиентов счета в других банках были, только бы к ним в ПУМБ тоже пришли. Видать, совсем доигрались. candidat Повідомлень: 1351 З нами з: 30.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 52 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 жов, 2024 12:12 Re: ПУМБ candidat написав: Всё это выглядит так, что проще послать ПУМБ по известному адресу и пойти в другой банк за карточкой.

Естественно, когда начали выделываться, я все деньги свои вывел оттуда. Всё это выглядит так, что проще послать ПУМБ по известному адресу и пойти в другой банк за карточкой.Естественно, когда начали выделываться, я все деньги свои вывел оттуда. Нее, ну если банка не нужна уже, то мона и похерить!!

Просто так гроши ж вывести не дадут, только с волчьим билетом -- по п.15 ПВК/ФТ, после чего с вами не захочет работать большинство банков (( Нее, ну если банка не нужна уже, то мона и похерить!!Просто так гроши ж вывести не дадут, только с волчьим билетом -- по п.15 ПВК/ФТ, после чего с вами не захочет работать большинство банков (( Amethyst

Повідомлень: 5829 З нами з: 05.05.21 Подякував: 443 раз. Подякували: 1131 раз. Профіль 2 1 9 ВідповістиЦитата #<1 ... 580581582583 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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