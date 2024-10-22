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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 580581582583

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 70
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
19%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
15
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 12:12

Re: ПУМБ

  candidat написав:Всё это выглядит так, что проще послать ПУМБ по известному адресу и пойти в другой банк за карточкой.
Естественно, когда начали выделываться, я все деньги свои вывел оттуда.
Нее, ну если банка не нужна уже, то мона и похерить!!
Просто так гроши ж вывести не дадут, только с волчьим билетом -- по п.15 ПВК/ФТ, после чего с вами не захочет работать большинство банков ((
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 13:34

  Amethyst написав:
  candidat написав:Всё это выглядит так, что проще послать ПУМБ по известному адресу и пойти в другой банк за карточкой.
Естественно, когда начали выделываться, я все деньги свои вывел оттуда.
Нее, ну если банка не нужна уже, то мона и похерить!!
Просто так гроши ж вывести не дадут, только с волчьим билетом -- по п.15 ПВК/ФТ, после чего с вами не захочет работать большинство банков ((

Ну, меня в одном банке уже заблокировали. Причем подленько так, исподтишка. Зашёл в приложение в один прекрасный день, как говорится, а карта тю-тю. И конечно же, сторашнейшая военная тайна за что.
Так вот последствия ограничиваются тем, что переводы других клиентов этого банка на любой мой счёт в любом банке якобы должен проверить финмон, поэтому после 18:00 переводы из этого банка мне не идут.

P.S. Аж интересно, что там может напроверять тот финмон, даже если кто-то продаст автомат и решит вырученные деньги мне отправить? Я бы посмотрел, как это финмон может определить. Только переводы задерживают, лишь бы поимитировать бурную деятельность и показать свою якобы значимость.
candidat
 
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  #<1 ... 580581582583
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