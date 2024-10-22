RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 580581582583

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 70
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
19%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
15
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 12:12

Re: ПУМБ

  candidat написав:Всё это выглядит так, что проще послать ПУМБ по известному адресу и пойти в другой банк за карточкой.
Естественно, когда начали выделываться, я все деньги свои вывел оттуда.
Нее, ну если банка не нужна уже, то мона и похерить!!
Просто так гроши ж вывести не дадут, только с волчьим билетом -- по п.15 ПВК/ФТ, после чего с вами не захочет работать большинство банков ((
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5831
З нами з: 05.05.21
Подякував: 443 раз.
Подякували: 1131 раз.
 
Профіль
2
1
9
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 13:34

  Amethyst написав:
  candidat написав:Всё это выглядит так, что проще послать ПУМБ по известному адресу и пойти в другой банк за карточкой.
Естественно, когда начали выделываться, я все деньги свои вывел оттуда.
Нее, ну если банка не нужна уже, то мона и похерить!!
Просто так гроши ж вывести не дадут, только с волчьим билетом -- по п.15 ПВК/ФТ, после чего с вами не захочет работать большинство банков ((

Ну, меня в одном банке уже заблокировали. Причем подленько так, исподтишка. Зашёл в приложение в один прекрасный день, как говорится, а карта тю-тю. И конечно же, сторашнейшая военная тайна за что.
Так вот последствия ограничиваются тем, что переводы других клиентов этого банка на любой мой счёт в любом банке якобы должен проверить финмон, поэтому после 18:00 переводы из этого банка мне не идут.

P.S. Аж интересно, что там может напроверять тот финмон, даже если кто-то продаст автомат и решит вырученные деньги мне отправить? Я бы посмотрел, как это финмон может определить. Только переводы задерживают, лишь бы поимитировать бурную деятельность и показать свою якобы значимость.
candidat
 
Повідомлень: 1352
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 14:02

Re: ПУМБ

  candidat написав:Причем подленько так, исподтишка.
Так і повинно бути. Почитайте у вільний час ПВК/ФТ і гілку Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Для клієнта все виглядає дууже тупо, але все так і задумано :(
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5831
З нами з: 05.05.21
Подякував: 443 раз.
Подякували: 1131 раз.
 
Профіль
2
1
9
  #<1 ... 580581582583
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: arkavs, Ferlakur, RaifHelp, ramaz і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кращий одяг (1)
22.10.2024 14:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.