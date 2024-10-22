Нее, ну если банка не нужна уже, то мона и похерить!!
Просто так гроши ж вывести не дадут, только с волчьим билетом -- по п.15 ПВК/ФТ, после чего с вами не захочет работать большинство банков ((
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 жов, 2024 12:12
Re: ПУМБ
Нее, ну если банка не нужна уже, то мона и похерить!!
Просто так гроши ж вывести не дадут, только с волчьим билетом -- по п.15 ПВК/ФТ, после чего с вами не захочет работать большинство банков ((
Додано: Вів 22 жов, 2024 13:34
Ну, меня в одном банке уже заблокировали. Причем подленько так, исподтишка. Зашёл в приложение в один прекрасный день, как говорится, а карта тю-тю. И конечно же, сторашнейшая военная тайна за что.
Так вот последствия ограничиваются тем, что переводы других клиентов этого банка на любой мой счёт в любом банке якобы должен проверить финмон, поэтому после 18:00 переводы из этого банка мне не идут.
P.S. Аж интересно, что там может напроверять тот финмон, даже если кто-то продаст автомат и решит вырученные деньги мне отправить? Я бы посмотрел, как это финмон может определить. Только переводы задерживают, лишь бы поимитировать бурную деятельность и показать свою якобы значимость.
Додано: Вів 22 жов, 2024 14:02
Re: ПУМБ
Так і повинно бути. Почитайте у вільний час ПВК/ФТ і гілку Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Для клієнта все виглядає дууже тупо, але все так і задумано
Додано: Вів 22 жов, 2024 15:35
Додано: Вів 22 жов, 2024 18:36
Наверное, у кого как. Тот же ПУМБ чистосердечно заранее признался, что собирается блокировать. Неделю доказывал, что не верблюд. Но им ничего не докажешь. Уже 10 дней доказываю при заблокированной карте.
Додано: Вів 22 жов, 2024 18:39
Кишмиш не может быть.
Во-первых, там есть банки, в которых, кроме депозита, у меня нет никаких операций.
А во-вторых, для кишмиша как-то много. По крайней мере, у меня такого кишмиша никогда не было.
P.S. До меня сейчас дошло, что это ж бонусы. Тот самый авансовый платеж от Альянса, коммунальная оплата от РВС. Таки да, сходится.а от депозита тогда там, действительно, ничего нет.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|