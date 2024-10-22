Нее, ну если банка не нужна уже, то мона и похерить!!
Просто так гроши ж вывести не дадут, только с волчьим билетом -- по п.15 ПВК/ФТ, после чего с вами не захочет работать большинство банков ((
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 жов, 2024 12:12
Re: ПУМБ
Нее, ну если банка не нужна уже, то мона и похерить!!
Просто так гроши ж вывести не дадут, только с волчьим билетом -- по п.15 ПВК/ФТ, после чего с вами не захочет работать большинство банков ((
Додано: Вів 22 жов, 2024 13:34
Ну, меня в одном банке уже заблокировали. Причем подленько так, исподтишка. Зашёл в приложение в один прекрасный день, как говорится, а карта тю-тю. И конечно же, сторашнейшая военная тайна за что.
Так вот последствия ограничиваются тем, что переводы других клиентов этого банка на любой мой счёт в любом банке якобы должен проверить финмон, поэтому после 18:00 переводы из этого банка мне не идут.
P.S. Аж интересно, что там может напроверять тот финмон, даже если кто-то продаст автомат и решит вырученные деньги мне отправить? Я бы посмотрел, как это финмон может определить. Только переводы задерживают, лишь бы поимитировать бурную деятельность и показать свою якобы значимость.
Додано: Вів 22 жов, 2024 14:02
Re: ПУМБ
Так і повинно бути. Почитайте у вільний час ПВК/ФТ і гілку Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Для клієнта все виглядає дууже тупо, але все так і задумано
Додано: Вів 22 жов, 2024 15:35
Додано: Вів 22 жов, 2024 18:36
Наверное, у кого как. Тот же ПУМБ чистосердечно заранее признался, что собирается блокировать. Неделю доказывал, что не верблюд. Но им ничего не докажешь. Уже 10 дней доказываю при заблокированной карте.
Додано: Вів 22 жов, 2024 18:39
Кишмиш не может быть.
Во-первых, там есть банки, в которых, кроме депозита, у меня нет никаких операций.
А во-вторых, для кишмиша как-то много. По крайней мере, у меня такого кишмиша никогда не было.
P.S. До меня сейчас дошло, что это ж бонусы. Тот самый авансовый платеж от Альянса, коммунальная оплата от РВС. Таки да, сходится.а от депозита тогда там, действительно, ничего нет.
Додано: Вів 22 жов, 2024 21:19
Ви замовляли довідку про доходи через Дію? Там є всі доходи, у тому числі ваш "кішмиш" відображаються. Не розумію що обговорюємо? Ви не змогли надати довідку про доходи, якщо навіть ви живете на відсотки з якогось-там 2009 (не пам'ятаю) року? Що ви бажаєте почути? В довідці про дохооди через дію відображаються навіть повернення за покупку акційних товарів (у мене, як приклад, навіть 95,15 грн від ХХХ-банку). Що у вас не так. То ви вже спочатку розберіться, а потім чітке питання сформулюйте. Райф зі мною взагалі не розмовляв, заблокували типу фінмоном, а у відділенні кажуть, а що ж ви хочете, у вас не має жодного депозиту в банку, ви не користуєтеся нашими кредитним картками, тільки перераховуєте свої кошти між різними банками, ви нам не цікаві, ви не даєте нам помацати ваші конти. Двомсячне листування ні дочо не привело. Банк, куди перерахували залишки, теж включив фінмон, т.к. в призначенні платежу була вказана стаття 5. Потім, коли надав точно таку документи як Райфу, дивувалися за що мене "відмоніторили". Відкрийте депозит та користуйтеся кредитною картою банку і буде вам життя без фінмону. Але то не факт.
Додано: Сер 23 жов, 2024 05:15
Нет, через Дию ничего не заказывал, т.к. не пользуюсь ей. Я просто не знаю, даёт ли что-то Дия, если у меня нет биометрического паспорта. Как-то всё время получалось, что интересующие меня действия в Дие всегда упирались в отсутствие этого паспорта.
Интересно, откуда в Дие вся эта информация, если в той же налоговой ее нет из-за банковской тайны. Что ли правду говорят, что Дия и приватность (защита персональных данных) не очень совместимы?
Что хочу услышать? О том, каким образом кому-то удалось отбиться от финмона ПУМБа. Если кому-то удалось. Не в теории, а реальный случай.
В чем ещё я должен разобраться? Вопросы были поставлены чётче некуда.
Кстати, насчёт справки из Дии. Я не знаю, как ПУМБ бы реагировал на эту справку, знаю то, что на все документы, которые предоставлял, один ответ - вы должны предоставить данные о доходах в ведомостях из налоговой. На удивлюсь, если справку из Дии постигнет та же участь.
Насчёт продуктов банка, кто сказал, что у меня их нет? На момент первого запроса была кредитная карта, которой активно пользовался. На момент предупреждения о возможной блокировке счетов уже был в ПУМБе депозит на 120 тысяч грн. Когда стало понятно, что ПУМБ вцепился в горло и упорствует, вывел деньги с депозита от греха подальше.
Кредиткой пользовался до последнего. Вот только кешбек сдуру забыл вывести.
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