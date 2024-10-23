Додано: Сер 23 жов, 2024 05:15

edgar_po написав: Ви замовляли довідку про доходи через Дію? Там є всі доходи, у тому числі ваш "кішмиш" відображаються. Не розумію що обговорюємо? Ви не змогли надати довідку про доходи, якщо навіть ви живете на відсотки з якогось-там 2009 (не пам'ятаю) року? Що ви бажаєте почути? В довідці про дохооди через дію відображаються навіть повернення за покупку акційних товарів (у мене, як приклад, навіть 95,15 грн від ХХХ-банку). Що у вас не так. То ви вже спочатку розберіться, а потім чітке питання сформулюйте. Райф зі мною взагалі не розмовляв, заблокували типу фінмоном, а у відділенні кажуть, а що ж ви хочете, у вас не має жодного депозиту в банку, ви не користуєтеся нашими кредитним картками, тільки перераховуєте свої

кошти між різними банками, ви нам не цікаві, ви не даєте нам помацати ваші конти. Двомсячне листування ні дочо не привело. Банк, куди перерахували залишки, теж включив фінмон, т.к. в призначенні платежу була вказана стаття 5. Потім, коли надав точно таку документи як Райфу, дивувалися за що мене "відмоніторили". Відкрийте депозит та користуйтеся кредитною картою банку і буде вам життя без фінмону. Але то не факт. Ви замовляли довідку про доходи через Дію? Там є всі доходи, у тому числі ваш "кішмиш" відображаються. Не розумію що обговорюємо? Ви не змогли надати довідку про доходи, якщо навіть ви живете на відсотки з якогось-там 2009 (не пам'ятаю) року? Що ви бажаєте почути? В довідці про дохооди через дію відображаються навіть повернення за покупку акційних товарів (у мене, як приклад, навіть 95,15 грн від ХХХ-банку). Що у вас не так. То ви вже спочатку розберіться, а потім чітке питання сформулюйте. Райф зі мною взагалі не розмовляв, заблокували типу фінмоном, а у відділенні кажуть, а що ж ви хочете, у вас не має жодного депозиту в банку, ви не користуєтеся нашими кредитним картками, тільки перераховуєте своїкошти між різними банками, ви нам не цікаві, ви не даєте нам помацати ваші конти. Двомсячне листування ні дочо не привело. Банк, куди перерахували залишки, теж включив фінмон, т.к. в призначенні платежу була вказана стаття 5. Потім, коли надав точно таку документи як Райфу, дивувалися за що мене "відмоніторили". Відкрийте депозит та користуйтеся кредитною картою банку і буде вам життя без фінмону. Але то не факт.

Нет, через Дию ничего не заказывал, т.к. не пользуюсь ей. Я просто не знаю, даёт ли что-то Дия, если у меня нет биометрического паспорта. Как-то всё время получалось, что интересующие меня действия в Дие всегда упирались в отсутствие этого паспорта.Интересно, откуда в Дие вся эта информация, если в той же налоговой ее нет из-за банковской тайны. Что ли правду говорят, что Дия и приватность (защита персональных данных) не очень совместимы?Что хочу услышать? О том, каким образом кому-то удалось отбиться от финмона ПУМБа. Если кому-то удалось. Не в теории, а реальный случай.В чем ещё я должен разобраться? Вопросы были поставлены чётче некуда.Кстати, насчёт справки из Дии. Я не знаю, как ПУМБ бы реагировал на эту справку, знаю то, что на все документы, которые предоставлял, один ответ - вы должны предоставить данные о доходах в ведомостях из налоговой. На удивлюсь, если справку из Дии постигнет та же участь.Насчёт продуктов банка, кто сказал, что у меня их нет? На момент первого запроса была кредитная карта, которой активно пользовался. На момент предупреждения о возможной блокировке счетов уже был в ПУМБе депозит на 120 тысяч грн. Когда стало понятно, что ПУМБ вцепился в горло и упорствует, вывел деньги с депозита от греха подальше.Кредиткой пользовался до последнего. Вот только кешбек сдуру забыл вывести.