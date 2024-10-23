какой-то нереально лучший случай.
Только 3 года (ну 5) - и всьо
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 жов, 2024 17:22
Додано: Сер 23 жов, 2024 21:12
Я уже привык, что ПУМБ не отвечает за свои слова, и, как в анекдоте, ему пофиг, что там написано (на их сайте и в других текстах от ПУМБ), но в переписке мне присылали такое:
"...Документи, що підтверджують джерела походження коштів приймаються за останні 10 років включно (Наприклад ОК5/ Декларація ФОП/ Відомості ДРФО)..."
Додано: Сер 23 жов, 2024 21:18
До речі, щоби таки отримати ОК-5 достатньо її замовити за 5 хв на порталі
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