ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 жов, 2024 17:22
candidat написав:
Документы принимаются в лучшем случае за последние 10 лет..
какой-то нереально лучший случай.
Только 3 года (ну 5) - и всьо
flysoulfly
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Додано: Сер 23 жов, 2024 20:45
flysoulfly написав:
Только 3 года (ну 5) - и всьо
А то й 2-3.
klug
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Додано: Сер 23 жов, 2024 21:12
klug написав: flysoulfly написав:
Только 3 года (ну 5) - и всьо
А то й 2-3.
Я уже привык, что ПУМБ не отвечает за свои слова, и, как в анекдоте, ему пофиг, что там написано (на их сайте и в других текстах от ПУМБ), но в переписке мне присылали такое:
"...Документи, що підтверджують джерела походження коштів приймаються за останні 10 років включно (Наприклад ОК5/ Декларація ФОП/ Відомості ДРФО)..."
candidat
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Додано: Сер 23 жов, 2024 21:18
candidat написав: klug написав: flysoulfly написав:
Только 3 года (ну 5) - и всьо
А то й 2-3.
Я уже привык, что ПУМБ не отвечает за свои слова, и, как в анекдоте, ему пофиг, что там написано (на их сайте и в других текстах от ПУМБ), но в переписке мне присылали такое:
"...Документи, що підтверджують джерела походження коштів приймаються за останні 10 років включно (Наприклад ОК5/ Декларація ФОП/ Відомості ДРФО)..."
До речі, щоби таки отримати ОК-5 достатньо її замовити за 5 хв на порталі
https://diia.gov.ua/services/dovidka-ok-5
маючи BankID
Amethyst
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 16:00
Кто-то может объяснить, почему ПУМБ при запросе источника средств требует доказательств, что полученные проценты по депозитам в других банках были переведены в ПУМБ, а относительно зарплаты просто достаточно факта ее существования, и не надо доказывать, что она попала в ПУМБ?
candidat
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Додано: Суб 26 жов, 2024 14:50
Сам відповідаю: "нац.кешбек" ПУМБ працює якщо сплатити карткою на сайті Yasno чи Нафтогаз чи подібних.
foxluck
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Додано: Суб 26 жов, 2024 16:01
foxluck написав:
Сам відповідаю: "нац.кешбек" ПУМБ працює якщо сплатити карткою на сайті Yasno чи Нафтогаз чи подібних.
Спасибо, нужно попробовать. Так обычный кэшбек 1,5% а на сайтах может быть больше.
Hella
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Додано: Нед 27 жов, 2024 01:38
Hella написав: foxluck написав:
Сам відповідаю: "нац.кешбек" ПУМБ працює якщо сплатити карткою на сайті Yasno чи Нафтогаз чи подібних.
Спасибо, нужно попробовать. Так обычный кэшбек 1,5% а на сайтах может быть больше.
А оплата коммуналки тоже с национальным кешбеком?
Вадимка
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