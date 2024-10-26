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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 581582583584

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ПУМБ 3.3 5 70
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
19%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
15
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 17:22

  candidat написав:Документы принимаются в лучшем случае за последние 10 лет..
какой-то нереально лучший случай.
Только 3 года (ну 5) - и всьо :evil:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 20:45

  flysoulfly написав:Только 3 года (ну 5) - и всьо :evil:

А то й 2-3.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 21:12

  klug написав:
  flysoulfly написав:Только 3 года (ну 5) - и всьо :evil:

А то й 2-3.

Я уже привык, что ПУМБ не отвечает за свои слова, и, как в анекдоте, ему пофиг, что там написано (на их сайте и в других текстах от ПУМБ), но в переписке мне присылали такое:

"...Документи, що підтверджують джерела походження коштів приймаються за останні 10 років включно (Наприклад ОК5/ Декларація ФОП/ Відомості ДРФО)..."
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 21:18

  candidat написав:
  klug написав:
  flysoulfly написав:Только 3 года (ну 5) - и всьо :evil:

А то й 2-3.

Я уже привык, что ПУМБ не отвечает за свои слова, и, как в анекдоте, ему пофиг, что там написано (на их сайте и в других текстах от ПУМБ), но в переписке мне присылали такое:

"...Документи, що підтверджують джерела походження коштів приймаються за останні 10 років включно (Наприклад ОК5/ Декларація ФОП/ Відомості ДРФО)..."

До речі, щоби таки отримати ОК-5 достатньо її замовити за 5 хв на порталі https://diia.gov.ua/services/dovidka-ok-5 маючи BankID
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 16:00

Кто-то может объяснить, почему ПУМБ при запросе источника средств требует доказательств, что полученные проценты по депозитам в других банках были переведены в ПУМБ, а относительно зарплаты просто достаточно факта ее существования, и не надо доказывать, что она попала в ПУМБ?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 14:50

Re: ПУМБ

Сам відповідаю: "нац.кешбек" ПУМБ працює якщо сплатити карткою на сайті Yasno чи Нафтогаз чи подібних.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 16:01

  foxluck написав:Сам відповідаю: "нац.кешбек" ПУМБ працює якщо сплатити карткою на сайті Yasno чи Нафтогаз чи подібних.


Спасибо, нужно попробовать. Так обычный кэшбек 1,5% а на сайтах может быть больше.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 01:38

  Hella написав:
  foxluck написав:Сам відповідаю: "нац.кешбек" ПУМБ працює якщо сплатити карткою на сайті Yasno чи Нафтогаз чи подібних.


Спасибо, нужно попробовать. Так обычный кэшбек 1,5% а на сайтах может быть больше.

А оплата коммуналки тоже с национальным кешбеком?
Вадимка
 
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