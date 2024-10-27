А коли можна буде в застосунку ПУМБ онлайн?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 жов, 2024 13:48
Додано: Нед 27 жов, 2024 13:54
vlad_g
Вітаємо!
У застосунку сплатити за комунальні послуги коштами "Національного кешбеку" неможливо, оскільки відбувається переказ з рахунку на рахунок, а це не передбачено програмою. Тому ми рекомендуємо інші сервіси, такі як EasyPay, де є можливість сплатити за допомогою Apple/GooglePay.
Додано: Нед 27 жов, 2024 14:18
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