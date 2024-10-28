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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 жов, 2024 13:48
PUMB написав:Hella
Вітаємо!
Так, коштами, що накопичені за програмою "Національний кешбек" можливо сплатити за комунальні послуги. Наприклад, скористатися сервісом EasyPay.
А коли можна буде в застосунку ПУМБ онлайн?
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vlad_g
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Додано: Нед 27 жов, 2024 13:54
vlad_g
Вітаємо!
У застосунку сплатити за комунальні послуги коштами "Національного кешбеку" неможливо, оскільки відбувається переказ з рахунку на рахунок, а це не передбачено програмою. Тому ми рекомендуємо інші сервіси, такі як EasyPay, де є можливість сплатити за допомогою Apple/GooglePay.
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PUMB
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Додано: Нед 27 жов, 2024 14:18
Hella написав:
Наверное, имелось в виду, что оплатить счет за электричество на сайте можно с карты национального кэшбэка.
Дякую
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Вадимка
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Додано: Нед 27 жов, 2024 16:55
Щось пропустив цей момент - комп'ютерна версія ІБ ПУМБа - фсьо? На сайті навіть кнопка для переходу на сторінку входу неактивна.
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1finanсier
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Додано: Нед 27 жов, 2024 17:17
1finanсier написав:
Щось пропустив цей момент - комп'ютерна версія ІБ ПУМБа - фсьо? На сайті навіть кнопка для переходу на сторінку входу неактивна.
часи windows xp пройшли...
так само вимирають веб ІБ
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greenozon
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Додано: Нед 27 жов, 2024 18:26
Якщо через аппку поповнить мобільний (не фінномер) з Всекарти - беруть комісію
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flysoulfly
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Додано: Нед 27 жов, 2024 19:57
PUMB написав:
Тому ми рекомендуємо інші сервіси, такі як EasyPay, де є можливість сплатити за допомогою Apple/GooglePay
Про это надо зарание сообщать... капец... ну ладно а аптеке будут тратить...
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vpchelko
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Додано: Нед 27 жов, 2024 20:19
PUMB
Очень жаль, что нельзя сделать оплаты в приложении. Было бы гораздо удобнее. Но понятно, что если программа национального кэшбэка будет действовать всего три месяца, делать что-то новое затратно.
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Hella
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Додано: Пон 28 жов, 2024 10:13
прикольно изипей хочет 2грн комиссии при оплате коммуналки картой национального кешбека...
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vpchelko
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Додано: Пон 28 жов, 2024 10:26
vpchelko написав:
прикольно изипей хочет 2грн комиссии при оплате коммуналки картой национального кешбека...
Здается мне комиссия от карты которой платишь не зависит
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