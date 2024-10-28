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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 582583584585

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ПУМБ 3.3 5 70
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
19%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
15
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 13:48

  PUMB написав:Hella
Вітаємо!
Так, коштами, що накопичені за програмою "Національний кешбек" можливо сплатити за комунальні послуги. Наприклад, скористатися сервісом EasyPay. :)

А коли можна буде в застосунку ПУМБ онлайн?
vlad_g
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 13:54

vlad_g
Вітаємо!
У застосунку сплатити за комунальні послуги коштами "Національного кешбеку" неможливо, оскільки відбувається переказ з рахунку на рахунок, а це не передбачено програмою. Тому ми рекомендуємо інші сервіси, такі як EasyPay, де є можливість сплатити за допомогою Apple/GooglePay. :wink:
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 14:18

  Hella написав:Наверное, имелось в виду, что оплатить счет за электричество на сайте можно с карты национального кэшбэка.

Дякую
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 16:55

Re: ПУМБ

Щось пропустив цей момент - комп'ютерна версія ІБ ПУМБа - фсьо? На сайті навіть кнопка для переходу на сторінку входу неактивна.
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 17:17

  1finanсier написав:Щось пропустив цей момент - комп'ютерна версія ІБ ПУМБа - фсьо? На сайті навіть кнопка для переходу на сторінку входу неактивна.


часи windows xp пройшли...
так само вимирають веб ІБ :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 18:26

Якщо через аппку поповнить мобільний (не фінномер) з Всекарти - беруть комісію :?:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 19:57

Re: ПУМБ

  PUMB написав:Тому ми рекомендуємо інші сервіси, такі як EasyPay, де є можливість сплатити за допомогою Apple/GooglePay


Про это надо зарание сообщать... капец... ну ладно а аптеке будут тратить...
vpchelko
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 20:19

PUMB
Очень жаль, что нельзя сделать оплаты в приложении. Было бы гораздо удобнее. Но понятно, что если программа национального кэшбэка будет действовать всего три месяца, делать что-то новое затратно.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 10:13

Re: ПУМБ

прикольно изипей хочет 2грн комиссии при оплате коммуналки картой национального кешбека...
vpchelko
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 10:26

  vpchelko написав:прикольно изипей хочет 2грн комиссии при оплате коммуналки картой национального кешбека...


Здается мне комиссия от карты которой платишь не зависит
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