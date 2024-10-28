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Народні рейтинги: Банки,
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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 583584585586

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 70
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
19%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
15
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 13:37

Re: ПУМБ

  посетитель написав:Здается мне комиссия от карты которой платишь не зависит

нафиг оно мне надо?
vpchelko
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Повідомлень: 918
З нами з: 05.07.17
Подякував: 19 раз.
Подякували: 48 раз.
 
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  #<1 ... 583584585586
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