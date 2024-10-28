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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 583584585586 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 70 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 13% 9 2- Погане. Некомпетентне. 19% 13 3- Задовільне. Хотілося б краще. 16% 11 4- Добре. Як і повинно бути. 31% 22 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 21% 15 Всього голосів : 70 Додано: Пон 28 жов, 2024 13:37 Re: ПУМБ посетитель написав: Здается мне комиссия от карты которой платишь не зависит Здается мне комиссия от карты которой платишь не зависит

нафиг оно мне надо? нафиг оно мне надо? vpchelko

Повідомлень: 918 З нами з: 05.07.17 Подякував: 19 раз. Подякували: 48 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 жов, 2024 15:54 1finanсier

Вітаємо!



Поступове відключення вебверсії було з 2021 року, повідомлення також були на сайті та вебверсії) PUMB

Представник банку Повідомлень: 3220 З нами з: 19.07.11 Подякував: 797 раз. Подякували: 209 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 жов, 2024 00:20 edgar_po написав: candidat написав: Кишмиш не может быть.

Во-первых, там есть банки, в которых, кроме депозита, у меня нет никаких операций.

А во-вторых, для кишмиша как-то много. По крайней мере, у меня такого кишмиша никогда не было.

P.S. До меня сейчас дошло, что это ж бонусы. Тот самый авансовый платеж от Альянса, коммунальная оплата от РВС. Таки да, сходится.а от депозита тогда там, действительно, ничего нет. Кишмиш не может быть.Во-первых, там есть банки, в которых, кроме депозита, у меня нет никаких операций.А во-вторых, для кишмиша как-то много. По крайней мере, у меня такого кишмиша никогда не было.P.S. До меня сейчас дошло, что это ж бонусы. Тот самый авансовый платеж от Альянса, коммунальная оплата от РВС. Таки да, сходится.а от депозита тогда там, действительно, ничего нет.

Ви замовляли довідку про доходи через Дію? Там є всі доходи, у тому числі ваш "кішмиш" відображаються. Не розумію що обговорюємо? Ви не змогли надати довідку про доходи, якщо навіть ви живете на відсотки з якогось-там 2009 (не пам'ятаю) року? Що ви бажаєте почути? В довідці про дохооди через дію відображаються навіть повернення за покупку акційних товарів (у мене, як приклад, навіть 95,15 грн від ХХХ-банку). Що у вас не так. То ви вже спочатку розберіться, а потім чітке питання сформулюйте. Райф зі мною взагалі не розмовляв, заблокували типу фінмоном, а у відділенні кажуть, а що ж ви хочете, у вас не має жодного депозиту в банку, ви не користуєтеся нашими кредитним картками, тільки перераховуєте свої кошти між різними банками, ви нам не цікаві, ви не даєте нам помацати ваші конти. Двомсячне листування ні дочо не привело. Банк, куди перерахували залишки, теж включив фінмон, т.к. в призначенні платежу була вказана стаття 5. Потім, коли надав точно таку документи як Райфу, дивувалися за що мене "відмоніторили". Відкрийте депозит та користуйтеся кредитною картою банку і буде вам життя без фінмону. Але то не факт. Ви замовляли довідку про доходи через Дію? Там є всі доходи, у тому числі ваш "кішмиш" відображаються. Не розумію що обговорюємо? Ви не змогли надати довідку про доходи, якщо навіть ви живете на відсотки з якогось-там 2009 (не пам'ятаю) року? Що ви бажаєте почути? В довідці про дохооди через дію відображаються навіть повернення за покупку акційних товарів (у мене, як приклад, навіть 95,15 грн від ХХХ-банку). Що у вас не так. То ви вже спочатку розберіться, а потім чітке питання сформулюйте. Райф зі мною взагалі не розмовляв, заблокували типу фінмоном, а у відділенні кажуть, а що ж ви хочете, у вас не має жодного депозиту в банку, ви не користуєтеся нашими кредитним картками, тільки перераховуєте свої кошти між різними банками, ви нам не цікаві, ви не даєте нам помацати ваші конти. Двомсячне листування ні дочо не привело. Банк, куди перерахували залишки, теж включив фінмон, т.к. в призначенні платежу була вказана стаття 5. Потім, коли надав точно таку документи як Райфу, дивувалися за що мене "відмоніторили". Відкрийте депозит та користуйтеся кредитною картою банку і буде вам життя без фінмону. Але то не факт.

цікаво, яка довідка в Дії відображає кішміш? В мене що ок-5, що ок-7 - відібражають лише офіційну зарплатню цікаво, яка довідка в Дії відображає кішміш? В мене що ок-5, що ок-7 - відібражають лише офіційну зарплатню 1finanсier

Повідомлень: 966 З нами з: 02.09.19 Подякував: 343 раз. Подякували: 67 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 583584585586 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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