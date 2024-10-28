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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 жов, 2024 13:37
посетитель написав:
Здается мне комиссия от карты которой платишь не зависит
нафиг оно мне надо?
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Додано: Пон 28 жов, 2024 15:54
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Вітаємо!
Поступове відключення вебверсії було з 2021 року, повідомлення також були на сайті та вебверсії)
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Додано: Вів 29 жов, 2024 00:20
edgar_po написав: candidat написав:
Кишмиш не может быть.
Во-первых, там есть банки, в которых, кроме депозита, у меня нет никаких операций.
А во-вторых, для кишмиша как-то много. По крайней мере, у меня такого кишмиша никогда не было.
P.S. До меня сейчас дошло, что это ж бонусы. Тот самый авансовый платеж от Альянса, коммунальная оплата от РВС. Таки да, сходится.а от депозита тогда там, действительно, ничего нет.
Ви замовляли довідку про доходи через Дію? Там є всі доходи, у тому числі ваш "кішмиш" відображаються. Не розумію що обговорюємо? Ви не змогли надати довідку про доходи, якщо навіть ви живете на відсотки з якогось-там 2009 (не пам'ятаю) року? Що ви бажаєте почути? В довідці про дохооди через дію відображаються навіть повернення за покупку акційних товарів (у мене, як приклад, навіть 95,15 грн від ХХХ-банку). Що у вас не так. То ви вже спочатку розберіться, а потім чітке питання сформулюйте. Райф зі мною взагалі не розмовляв, заблокували типу фінмоном, а у відділенні кажуть, а що ж ви хочете, у вас не має жодного депозиту в банку, ви не користуєтеся нашими кредитним картками, тільки перераховуєте свої кошти між різними банками, ви нам не цікаві, ви не даєте нам помацати ваші конти. Двомсячне листування ні дочо не привело. Банк, куди перерахували залишки, теж включив фінмон, т.к. в призначенні платежу була вказана стаття 5. Потім, коли надав точно таку документи як Райфу, дивувалися за що мене "відмоніторили". Відкрийте депозит та користуйтеся кредитною картою банку і буде вам життя без фінмону. Але то не факт.
цікаво, яка довідка в Дії відображає кішміш? В мене що ок-5, що ок-7 - відібражають лише офіційну зарплатню
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