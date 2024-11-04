Так само, навіть після оновлення застосунку. Можливо, завтра вдасться обрати.
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Додано: П'ят 01 лис, 2024 20:02
Re: ПУМБ
Додано: Суб 02 лис, 2024 17:30
Amid
Вітаємо!
01.11.2024 ми мали технічні складнощі в процесі вибору категорій кешбеку. На цей момент помилку усунено. Спробуйте, будь ласка, обрати категорії повторно.
Перепрошуємо за незручності!
Додано: Пон 04 лис, 2024 18:00
Re: ПУМБ
Комради, підкажіть, чи можна встанивити два акка на один телефон? І якщо так, то підкажіть якийсь додаток для клонування.
Додано: Пон 04 лис, 2024 18:20
На андроїдах можливо і стандартними засобами клонувати. Там є особливості для різних виробників. Треба пробувати тицяти
А от щодо конкретно банківського додатку, якщо два акки на одному телефоні одночасно працюють, - то хз як сам банк на це реагує...
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