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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 585586587588

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 70
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
19%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
15
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2024 20:02

Re: ПУМБ

  Amid написав:При спробі обрати категорії кешбеку на листопад видає помилку
Так само, навіть після оновлення застосунку. Можливо, завтра вдасться обрати.
Intento
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2024 17:30

Amid
Вітаємо!
01.11.2024 ми мали технічні складнощі в процесі вибору категорій кешбеку. На цей момент помилку усунено. Спробуйте, будь ласка, обрати категорії повторно.
Перепрошуємо за незручності!
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 18:00

Re: ПУМБ

Комради, підкажіть, чи можна встанивити два акка на один телефон? І якщо так, то підкажіть якийсь додаток для клонування.
1finanсier
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 18:20

  1finanсier написав:Комради, підкажіть, чи можна встанивити два акка на один телефон? І якщо так, то підкажіть якийсь додаток для клонування.


На андроїдах можливо і стандартними засобами клонувати. Там є особливості для різних виробників. Треба пробувати тицяти https://www.moyo.ua/ua/news/kak_sdelat_ ... tilit.html

А от щодо конкретно банківського додатку, якщо два акки на одному телефоні одночасно працюють, - то хз як сам банк на це реагує...
a77
 
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