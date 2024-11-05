Так само, навіть після оновлення застосунку. Можливо, завтра вдасться обрати.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лис, 2024 20:02
Re: ПУМБ
Додано: Суб 02 лис, 2024 17:30
Amid
Вітаємо!
01.11.2024 ми мали технічні складнощі в процесі вибору категорій кешбеку. На цей момент помилку усунено. Спробуйте, будь ласка, обрати категорії повторно.
Перепрошуємо за незручності!
Додано: Пон 04 лис, 2024 18:00
Re: ПУМБ
Комради, підкажіть, чи можна встанивити два акка на один телефон? І якщо так, то підкажіть якийсь додаток для клонування.
Додано: Пон 04 лис, 2024 18:20
На андроїдах можливо і стандартними засобами клонувати. Там є особливості для різних виробників. Треба пробувати тицяти
А от щодо конкретно банківського додатку, якщо два акки на одному телефоні одночасно працюють, - то хз як сам банк на це реагує...
Додано: Пон 04 лис, 2024 21:34
1finanсier
Можешь поставить ПУМБ бета вторым.
На Ксяоми нормально работают по 2 акаунта каждого.
Додано: Пон 04 лис, 2024 21:35
Re: ПУМБ
Додано: Вів 05 лис, 2024 10:48
Додано: Вів 05 лис, 2024 11:11
1finanсier
Вітаємо!
В цілях безпеки на одному пристрої активною може бути лише одна сесія (один обліковий запис).
Додано: Вів 05 лис, 2024 14:20
столкнулся с интересной ситуацией (я считаю это мошенничество со стороны банка)
случайно заметил что баланс не сходится по кредитке, написал в поддержку, говорят это мы сняли проценты за использовании кредитки. но такой операции в банкинге нет, то есть втихую сняли. Я всегда кредитки вовремя гашу ориентируясь на те суммы что в банкинге указаны. Но в поддержке мне заявляют что типа не все операции по кредитке находятся в льготном периоде. Но они знают какие это операции, а ты нет. И соответственно ты попадаешь на проценты которые они в тихую снимают. Плюс непонятно сколько раз они такой трюк провернули уже, думаю что это не первый такой случай
Одним словом красавцы, так держать пумб, грабь народ втихую дальше
Додано: Вів 05 лис, 2024 15:41
Starter
Вітаємо!
За умовами кредитної картки всеМОЖУ Standart пільговий період діє тільки на розрахунки в торгівельно-сервісних мережах. На інші види операцій (зняття готівки або перекази) він не поширюється, тому після їх проведення щодня нараховуються відсотки у розмірі 0,13% (тобто 3,99% на місяць відповідно до тарифу картки) на використану суму.
Переглянути інформацію щодо списання відсотків можливо у застосунку натисніть на кредитну картку - три крапки у правому верхньому куті - "Документи" - "Виписка".
|