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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 586587588589 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 70 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 13% 9 2- Погане. Некомпетентне. 19% 13 3- Задовільне. Хотілося б краще. 16% 11 4- Добре. Як і повинно бути. 31% 22 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 21% 15 Всього голосів : 70 Додано: Вів 05 лис, 2024 18:06 a77 написав: щодо конкретно банківського додатку, якщо два акки на одному телефоні одночасно працюють, - то хз як сам банк на це реагує... щодо конкретно банківського додатку, якщо два акки на одному телефоні одночасно працюють, - то хз як сам банк на це реагує... мені погрожували у відділенні, що негативно реагує, блокує.

Збрехали?... мені погрожували у відділенні, що негативно реагує, блокує.Збрехали?... flysoulfly Повідомлень: 5505 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1745 раз. Подякували: 306 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 лис, 2024 19:33 Starter написав: столкнулся с интересной ситуацией (я считаю это мошенничество со стороны банка)



случайно заметил что баланс не сходится по кредитке, написал в поддержку, говорят это мы сняли проценты за использовании кредитки. но такой операции в банкинге нет, то есть втихую сняли. Я всегда кредитки вовремя гашу ориентируясь на те суммы что в банкинге указаны. Но в поддержке мне заявляют что типа не все операции по кредитке находятся в льготном периоде. Но они знают какие это операции, а ты нет. И соответственно ты попадаешь на проценты которые они в тихую снимают. Плюс непонятно сколько раз они такой трюк провернули уже, думаю что это не первый такой случай



Одним словом красавцы, так держать пумб, грабь народ втихую дальше столкнулся с интересной ситуацией (я считаю это мошенничество со стороны банка)случайно заметил что баланс не сходится по кредитке, написал в поддержку, говорят это мы сняли проценты за использовании кредитки. но такой операции в банкинге нет, то есть втихую сняли. Я всегда кредитки вовремя гашу ориентируясь на те суммы что в банкинге указаны. Но в поддержке мне заявляют что типа не все операции по кредитке находятся в льготном периоде. Но они знают какие это операции, а ты нет. И соответственно ты попадаешь на проценты которые они в тихую снимают. Плюс непонятно сколько раз они такой трюк провернули уже, думаю что это не первый такой случайОдним словом красавцы, так держать пумб, грабь народ втихую дальше

банкомат и Р2Р не грейсятся,надо теперь в 0 гасить с учетом %% на 1 число банкомат и Р2Р не грейсятся,надо теперь в 0 гасить с учетом %% на 1 число Мизантрóп

Повідомлень: 7445 З нами з: 03.12.14 Подякував: 1574 раз. Подякували: 1430 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 лис, 2024 20:05 Re: ПУМБ Всім, хто відповів на моє питання, дякую ) 1finanсier

Повідомлень: 972 З нами з: 02.09.19 Подякував: 349 раз. Подякували: 67 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 586587588589 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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