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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лис, 2024 18:06
a77 написав:
щодо конкретно банківського додатку, якщо два акки на одному телефоні одночасно працюють, - то хз як сам банк на це реагує...
мені погрожували у відділенні, що негативно реагує, блокує.
Збрехали?...
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Додано: Вів 05 лис, 2024 19:33
Starter написав:
столкнулся с интересной ситуацией (я считаю это мошенничество со стороны банка)
случайно заметил что баланс не сходится по кредитке, написал в поддержку, говорят это мы сняли проценты за использовании кредитки. но такой операции в банкинге нет, то есть втихую сняли. Я всегда кредитки вовремя гашу ориентируясь на те суммы что в банкинге указаны. Но в поддержке мне заявляют что типа не все операции по кредитке находятся в льготном периоде. Но они знают какие это операции, а ты нет. И соответственно ты попадаешь на проценты которые они в тихую снимают. Плюс непонятно сколько раз они такой трюк провернули уже, думаю что это не первый такой случай
Одним словом красавцы, так держать пумб, грабь народ втихую дальше
банкомат и Р2Р не грейсятся,надо теперь в 0 гасить с учетом %% на 1 число
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Додано: Вів 05 лис, 2024 20:05
Всім, хто відповів на моє питання, дякую )
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