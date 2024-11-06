Starter написав:столкнулся с интересной ситуацией (я считаю это мошенничество со стороны банка)
случайно заметил что баланс не сходится по кредитке, написал в поддержку, говорят это мы сняли проценты за использовании кредитки. но такой операции в банкинге нет, то есть втихую сняли. Я всегда кредитки вовремя гашу ориентируясь на те суммы что в банкинге указаны. Но в поддержке мне заявляют что типа не все операции по кредитке находятся в льготном периоде. Но они знают какие это операции, а ты нет. И соответственно ты попадаешь на проценты которые они в тихую снимают. Плюс непонятно сколько раз они такой трюк провернули уже, думаю что это не первый такой случай
Одним словом красавцы, так держать пумб, грабь народ втихую дальше
банкомат и Р2Р не грейсятся,надо теперь в 0 гасить с учетом %% на 1 число
Striker написав:Де підвищення ліміту? Зараз можу тільки зменшити.
Спочатку треба змінити ЄДИНИЙ ліміт, а потім спробувати його розподілити (цілком) на картку. Мені не дало змінити і ЄДИНИЙ. Був запит на актуалізацію Анкети, запит в УБКІ, і... попросили таки зайти через місяць. Мабуть велике креднавантаження. Хоча допустиму суму надходжень на ПУМБ збільшили ))