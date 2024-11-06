Starter написав:

столкнулся с интересной ситуацией (я считаю это мошенничество со стороны банка)случайно заметил что баланс не сходится по кредитке, написал в поддержку, говорят это мы сняли проценты за использовании кредитки. но такой операции в банкинге нет, то есть втихую сняли. Я всегда кредитки вовремя гашу ориентируясь на те суммы что в банкинге указаны. Но в поддержке мне заявляют что типа не все операции по кредитке находятся в льготном периоде. Но они знают какие это операции, а ты нет. И соответственно ты попадаешь на проценты которые они в тихую снимают. Плюс непонятно сколько раз они такой трюк провернули уже, думаю что это не первый такой случайОдним словом красавцы, так держать пумб, грабь народ втихую дальше