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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 586587588589

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 70
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
19%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
15
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 18:06

  a77 написав: щодо конкретно банківського додатку, якщо два акки на одному телефоні одночасно працюють, - то хз як сам банк на це реагує...
мені погрожували у відділенні, що негативно реагує, блокує.
Збрехали?...
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 19:33

  Starter написав:столкнулся с интересной ситуацией (я считаю это мошенничество со стороны банка)

случайно заметил что баланс не сходится по кредитке, написал в поддержку, говорят это мы сняли проценты за использовании кредитки. но такой операции в банкинге нет, то есть втихую сняли. Я всегда кредитки вовремя гашу ориентируясь на те суммы что в банкинге указаны. Но в поддержке мне заявляют что типа не все операции по кредитке находятся в льготном периоде. Но они знают какие это операции, а ты нет. И соответственно ты попадаешь на проценты которые они в тихую снимают. Плюс непонятно сколько раз они такой трюк провернули уже, думаю что это не первый такой случай

Одним словом красавцы, так держать пумб, грабь народ втихую дальше

банкомат и Р2Р не грейсятся,надо теперь в 0 гасить с учетом %% на 1 число
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 20:05

Re: ПУМБ

Всім, хто відповів на моє питання, дякую )
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 11:36

Хтось вже пробував міняти ліміт?
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Спробував. Питання представнику - а в чому прикол? Де підвищення ліміту? Зараз можу тільки зменшити.
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Striker
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 12:50

Re: ПУМБ

  Striker написав:Де підвищення ліміту? Зараз можу тільки зменшити.

Спочатку треба змінити ЄДИНИЙ ліміт, а потім спробувати його розподілити (цілком) на картку.
Мені не дало змінити і ЄДИНИЙ. Був запит на актуалізацію Анкети, запит в УБКІ, і... попросили таки зайти через місяць.
Мабуть велике креднавантаження. Хоча допустиму суму надходжень на ПУМБ збільшили ))
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 13:26

Та ні, дякую, щось не хочу ризикувати. Воно зараз працює в іншу сторону, нафіг.

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Striker
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  #<1 ... 586587588589
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ПУМБ (5886)
06.11.2024 12:26
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