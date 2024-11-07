PUMB
, тобто, наприклад, було 65к на кредитці і 65к єдиний ліміт. Я зменшую єдиний ліміт до 50к, зменшується і на кредитці до 50к, а потім я можу одразу збільшити ліміт саме на кредитці до 80к?
novichok написав:
А якщо не міняти самостійно, банк буде час від часу переглядати кред.ліміт клієнта, як було раніше?
А мене більше цікавить чи буде банк переглядати кред. ліміт в сторону збільшення саме у випадку, коли будеш міняти самостійно
. В мене й так періодично збільшується ліміт, і я боюсь чіпати цю нову штуку, щоб не зробити собі гірше.