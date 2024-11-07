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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 587588589590

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 70
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
19%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
15
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 12:15

PUMB, тобто, наприклад, було 65к на кредитці і 65к єдиний ліміт. Я зменшую єдиний ліміт до 50к, зменшується і на кредитці до 50к, а потім я можу одразу збільшити ліміт саме на кредитці до 80к?
  novichok написав:А якщо не міняти самостійно, банк буде час від часу переглядати кред.ліміт клієнта, як було раніше?

А мене більше цікавить чи буде банк переглядати кред. ліміт в сторону збільшення саме у випадку, коли будеш міняти самостійно. В мене й так періодично збільшується ліміт, і я боюсь чіпати цю нову штуку, щоб не зробити собі гірше.
Striker
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38
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 13:42

novichok
Вітаємо! Так)
PUMB
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  #<1 ... 587588589590
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