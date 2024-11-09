А мене більше цікавить чи буде банк переглядати кред. ліміт в сторону збільшення саме у випадку, коли будеш міняти самостійно. В мене й так періодично збільшується ліміт, і я боюсь чіпати цю нову штуку, щоб не зробити собі гірше.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лис, 2024 12:15
PUMB, тобто, наприклад, було 65к на кредитці і 65к єдиний ліміт. Я зменшую єдиний ліміт до 50к, зменшується і на кредитці до 50к, а потім я можу одразу збільшити ліміт саме на кредитці до 80к?
А мене більше цікавить чи буде банк переглядати кред. ліміт в сторону збільшення саме у випадку, коли будеш міняти самостійно. В мене й так періодично збільшується ліміт, і я боюсь чіпати цю нову штуку, щоб не зробити собі гірше.
Додано: Суб 09 лис, 2024 16:56
Питав у відділенні, сказали можна користуватися двома акаунтами в одному смартфоні, але не одночасно, тобто повністю вийшов, потім вводиш фінансовий телефон, приходе на нього смс, потім вводиш пароль. Користуюсь так вже давно, проблем немає.
|