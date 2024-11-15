Чи правильно я зрозумів: якщо на кредитній картці немає власних коштів, то автопоповнення просто не спрацює, так?
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Додано: Сер 13 лис, 2024 12:24
Додано: Сер 13 лис, 2024 13:01
Искатель
Можливість налаштувати автопоповнення "МаніБокс" з кредитної картки доступне з 01.10.2024 року.
Для таких типів автопоповнення, як "Кумедні помічники", "Марафонець", "Анти-тринька" та "Регулярний платіж", можливе підключення з кредитної картки, але виключно з використанням власних коштів. Комісія за такий переказ коштів не нараховується. Якщо власні кошти відсутні, автопоповнення не буде успішним.
Що стосується автопоповнення "Відсоток від купівель", то для цього типу автопоповнення можливе підключення з використанням кредитних коштів. Комісія за переказ коштів між рахунками також не стягується.
Звертаємо увагу, що комісія за використання кредитних коштів нараховується відповідно до тарифу кредитної картки.
Але ми взяли до уваги Ваше звернення, та хочемо повідомити, що автопоповнення: "Кумедні помічники", "Марафонець", "Анти-тринька" та "Регулярний платіж", можливе найближчим часом за рахунок кредитних коштів, ще й з пільговим періодом
Але поки точних термінів надати не можемо
Додано: Сер 13 лис, 2024 13:34
Дякую за детальну відповідь! Прохання повідомити, коли це вже буде у пільговому періоді, бо при нинішніх умовах це не цікаво.
Додано: Сер 13 лис, 2024 20:28
Re: ПУМБ
Ось цікаво при налаштуванні такого способу поповнення, то буде в застосунку відображатися відповідне попередження щодо відсутнутності пільгового періоду по цим сумам із кредитної картки.
Додано: П'ят 15 лис, 2024 11:51
Чи можна відключити повідомлення про зміну курсу онлайн? Я у ПУМБі не купую валюту, і ці повідомлення мене лише відволікають, а тим більше треба усі їх протицяти, щоб зробити неактивними ((
Додано: П'ят 15 лис, 2024 12:16
Искатель
Вітаємо! Перейдіть у застосунок ПУМБ, розділ "Більше" - "Підписка на курси валют" та вимкніть повідомлення про зміну.
Додано: П'ят 15 лис, 2024 12:40
Re: ПУМБ
два місяці назад купив оплату частинами на розетці через магазин кешбеків
скільки тоді був 5% здається чи 3?
вже дві оплати з 3 зробив
а де кешбек за це не бачу, де дивитись? в основному меню кещбеку нема
Додано: П'ят 15 лис, 2024 13:00
quadro_tony_da
Вітаємо!
Відсоток кешбеку для кожного клієнта індивідуальний. Перевірити наявність кешбеку можливо у застосунку в розділі "Більше" - "Крамниці кешбеків" - "В очікуванні".
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