Ладно, оплачу приватом
У них там всё передбачено почему-то
странный договор с поставщиком, согласно которому клиент не может оплатить долг..
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 лис, 2024 12:08
Ладно, оплачу приватом
У них там всё передбачено почему-то
странный договор с поставщиком, согласно которому клиент не может оплатить долг..
|