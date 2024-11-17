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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 589590591592

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
16
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 12:08

  PUMB написав:emeta
Вітаємо!
Зміни суми не передбачені договором з постачальником, адже саме в такому вигляді передаються дані до оплати, що вказані самим постачальником.


Ладно, оплачу приватом
У них там всё передбачено почему-то
странный договор с поставщиком, согласно которому клиент не может оплатить долг..
emeta
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  #<1 ... 589590591592
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