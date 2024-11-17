Ладно, оплачу приватом
У них там всё передбачено почему-то
странный договор с поставщиком, согласно которому клиент не может оплатить долг..
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 лис, 2024 12:08
Ладно, оплачу приватом
У них там всё передбачено почему-то
странный договор с поставщиком, согласно которому клиент не может оплатить долг..
Додано: Нед 17 лис, 2024 21:20
emeta Напевне це залежить від міста, створював платіжки для кожного поставщика послуг окремо - можна змінювати суму, тепер зробили Єдину квитанцію - теж суму змінюю, м.Хмельницький, платив ще комуналку по Тернопільській області, то теж можна вводити будь-яку суму.
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