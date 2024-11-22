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Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 589590591592 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 71 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 13% 9 2- Погане. Некомпетентне. 18% 13 3- Задовільне. Хотілося б краще. 15% 11 4- Добре. Як і повинно бути. 31% 22 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 23% 16 Всього голосів : 71 Додано: Нед 17 лис, 2024 12:08 PUMB написав: emeta

Вітаємо!

Зміни суми не передбачені договором з постачальником, адже саме в такому вигляді передаються дані до оплати, що вказані самим постачальником. Вітаємо!Зміни суми не передбачені договором з постачальником, адже саме в такому вигляді передаються дані до оплати, що вказані самим постачальником.



Ладно, оплачу приватом

У них там всё передбачено почему-то

странный договор с поставщиком, согласно которому клиент не может оплатить долг.. Ладно, оплачу приватомУ них там всё передбачено почему-тостранный договор с поставщиком, согласно которому клиент не может оплатить долг.. emeta

Повідомлень: 2851 З нами з: 19.03.09 Подякував: 151 раз. Подякували: 239 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лис, 2024 21:20 emeta Напевне це залежить від міста, створював платіжки для кожного поставщика послуг окремо - можна змінювати суму, тепер зробили Єдину квитанцію - теж суму змінюю, м.Хмельницький, платив ще комуналку по Тернопільській області, то теж можна вводити будь-яку суму. melkh

Повідомлень: 1001 З нами з: 14.07.10 Подякував: 7 раз. Подякували: 85 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лис, 2024 17:15 Панове! Можливо в кого є досвід?

Щодо отих Крамниць Кешбеку. Сплатив я пару днів тому замовлення в АНЦ, а нарахування й досі немає. Сплачував в аптеці карткою іншого банку, наразі, коли з Крамниці знов перехожу в АНЦ, то в історії замовлень саме це бачу виконаним.

Треба почекати чи вже писати в підтримку?

п.м. З отим лєтишопс все забагато скоріше працює kulikrom

Повідомлень: 1545 З нами з: 14.09.11 Подякував: 29 раз. Подякували: 95 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лис, 2024 18:40 kulikrom написав: Панове! Можливо в кого є досвід?

Щодо отих Крамниць Кешбеку. Сплатив я пару днів тому замовлення в АНЦ, а нарахування й досі немає. Сплачував в аптеці карткою іншого банку, наразі, коли з Крамниці знов перехожу в АНЦ, то в історії замовлень саме це бачу виконаним.

Треба почекати чи вже писати в підтримку?

п.м. З отим лєтишопс все забагато скоріше працює Панове! Можливо в кого є досвід?Щодо отих Крамниць Кешбеку. Сплатив я пару днів тому замовлення в АНЦ, а нарахування й досі немає. Сплачував в аптеці карткою іншого банку, наразі, коли з Крамниці знов перехожу в АНЦ, то в історії замовлень саме це бачу виконаним.Треба почекати чи вже писати в підтримку?



Я купила в АНЦ крем, должен был быть нацкэшбэк. На аптеке надпись участника есть, на коробочке штрих-код в Дие подтверждает, что товар участвует. Жду неделю - нет. Зашла в аптеку, дали мне номер колл-центра АНЦ 5900, позвонила. Подтвердили покупку, попросили подождать, они перезвонят в аптеку. Еще через неделю сказали, что аптека не передает данные и они ничего сделать не могут. Может быть, не настроили терминал или еще что-то.

Так ничего и не выплатили. Карта ПУМБа. Я купила в АНЦ крем, должен был быть нацкэшбэк. На аптеке надпись участника есть, на коробочке штрих-код в Дие подтверждает, что товар участвует. Жду неделю - нет. Зашла в аптеку, дали мне номер колл-центра АНЦ 5900, позвонила. Подтвердили покупку, попросили подождать, они перезвонят в аптеку. Еще через неделю сказали, что аптека не передает данные и они ничего сделать не могут. Может быть, не настроили терминал или еще что-то.Так ничего и не выплатили. Карта ПУМБа. Hella Повідомлень: 1250 З нами з: 25.08.09 Подякував: 141 раз. Подякували: 40 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 589590591592 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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