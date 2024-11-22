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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 589590591592

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ПУМБ 3.3 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
16
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 12:08

  PUMB написав:emeta
Вітаємо!
Зміни суми не передбачені договором з постачальником, адже саме в такому вигляді передаються дані до оплати, що вказані самим постачальником.


Ладно, оплачу приватом
У них там всё передбачено почему-то
странный договор с поставщиком, согласно которому клиент не может оплатить долг..
emeta
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 21:20

emeta Напевне це залежить від міста, створював платіжки для кожного поставщика послуг окремо - можна змінювати суму, тепер зробили Єдину квитанцію - теж суму змінюю, м.Хмельницький, платив ще комуналку по Тернопільській області, то теж можна вводити будь-яку суму.
melkh
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 17:15

Панове! Можливо в кого є досвід?
Щодо отих Крамниць Кешбеку. Сплатив я пару днів тому замовлення в АНЦ, а нарахування й досі немає. Сплачував в аптеці карткою іншого банку, наразі, коли з Крамниці знов перехожу в АНЦ, то в історії замовлень саме це бачу виконаним.
Треба почекати чи вже писати в підтримку?
п.м. З отим лєтишопс все забагато скоріше працює
kulikrom
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 18:40

  kulikrom написав:Панове! Можливо в кого є досвід?
Щодо отих Крамниць Кешбеку. Сплатив я пару днів тому замовлення в АНЦ, а нарахування й досі немає. Сплачував в аптеці карткою іншого банку, наразі, коли з Крамниці знов перехожу в АНЦ, то в історії замовлень саме це бачу виконаним.
Треба почекати чи вже писати в підтримку?
п.м. З отим лєтишопс все забагато скоріше працює


Я купила в АНЦ крем, должен был быть нацкэшбэк. На аптеке надпись участника есть, на коробочке штрих-код в Дие подтверждает, что товар участвует. Жду неделю - нет. Зашла в аптеку, дали мне номер колл-центра АНЦ 5900, позвонила. Подтвердили покупку, попросили подождать, они перезвонят в аптеку. Еще через неделю сказали, что аптека не передает данные и они ничего сделать не могут. Может быть, не настроили терминал или еще что-то.
Так ничего и не выплатили. Карта ПУМБа.
Hella
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 22:18

Hella Мне АНЦ тоже не выплатила.Специально покупал товари с позначкой месяц назад.Карта абанка
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 10:30

  Вадимка написав:Hella Мне АНЦ тоже не выплатила.Специально покупал товари с позначкой месяц назад.Карта абанка

Ніколи не майте справ з АНЦ в ділі кешбеків. Під однією вивіскою аптек працюють десятки контор, тому термінали настроєні відповідно до цих організацій. Два рази так їв кактус.
П.с. а якщо все ж хочете кешбеків, то шукайте кошерні АНЦ, таких відсотків 50-60% від всіх
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 13:25

Hemi Дякую
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 14:24

Re: ПУМБ

Зашла на ФБ и написала сообщение под их рекламой о кэшбэке, т.к. на сообщения в чате они не реагируют.
Hella
 
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  #<1 ... 589590591592
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