Ладно, оплачу приватом
У них там всё передбачено почему-то
странный договор с поставщиком, согласно которому клиент не может оплатить долг..
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Додано: Нед 17 лис, 2024 12:08
Ладно, оплачу приватом
У них там всё передбачено почему-то
странный договор с поставщиком, согласно которому клиент не может оплатить долг..
Додано: Нед 17 лис, 2024 21:20
emeta Напевне це залежить від міста, створював платіжки для кожного поставщика послуг окремо - можна змінювати суму, тепер зробили Єдину квитанцію - теж суму змінюю, м.Хмельницький, платив ще комуналку по Тернопільській області, то теж можна вводити будь-яку суму.
Додано: П'ят 22 лис, 2024 17:15
Панове! Можливо в кого є досвід?
Щодо отих Крамниць Кешбеку. Сплатив я пару днів тому замовлення в АНЦ, а нарахування й досі немає. Сплачував в аптеці карткою іншого банку, наразі, коли з Крамниці знов перехожу в АНЦ, то в історії замовлень саме це бачу виконаним.
Треба почекати чи вже писати в підтримку?
п.м. З отим лєтишопс все забагато скоріше працює
Додано: П'ят 22 лис, 2024 18:40
Я купила в АНЦ крем, должен был быть нацкэшбэк. На аптеке надпись участника есть, на коробочке штрих-код в Дие подтверждает, что товар участвует. Жду неделю - нет. Зашла в аптеку, дали мне номер колл-центра АНЦ 5900, позвонила. Подтвердили покупку, попросили подождать, они перезвонят в аптеку. Еще через неделю сказали, что аптека не передает данные и они ничего сделать не могут. Может быть, не настроили терминал или еще что-то.
Так ничего и не выплатили. Карта ПУМБа.
Додано: П'ят 22 лис, 2024 22:18
Hella Мне АНЦ тоже не выплатила.Специально покупал товари с позначкой месяц назад.Карта абанка
Додано: Суб 23 лис, 2024 10:30
Ніколи не майте справ з АНЦ в ділі кешбеків. Під однією вивіскою аптек працюють десятки контор, тому термінали настроєні відповідно до цих організацій. Два рази так їв кактус.
П.с. а якщо все ж хочете кешбеків, то шукайте кошерні АНЦ, таких відсотків 50-60% від всіх
Додано: Суб 23 лис, 2024 14:24
Re: ПУМБ
Зашла на ФБ и написала сообщение под их рекламой о кэшбэке, т.к. на сообщения в чате они не реагируют.
Додано: Нед 24 лис, 2024 12:18
Хотел оплатить электроэнергию с карты нацкешбека, оказалось коммуналку вообще невозможно оплатить с этой карты в пумбе. В а банке оплата коммуналки в прошлом месяце прошла без проблем. Что за ерунда?
Додано: Нед 24 лис, 2024 13:00
Порт
Нужно оплачивать на сайте Ясно. Там зайти на страничку оплаты, у меня было меньше начислено, там можно изменить сумму. То есть, у меня оплата за электричество получилась двойной - часть с карты нацкэшбэка ПУМБа на сайте, оставшаяся часть через приложение.
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