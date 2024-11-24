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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 590591592593

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
16
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 13:58

  Hella написав:Порт

Нужно оплачивать на сайте Ясно. Там зайти на страничку оплаты, у меня было меньше начислено, там можно изменить сумму. То есть, у меня оплата за электричество получилась двойной - часть с карты нацкэшбэка ПУМБа на сайте, оставшаяся часть через приложение.

На сайте ясно нельзя указать показания счётчика, что неудобно, лишь сумму.
Порт
 
Повідомлень: 1032
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 70 раз.
 
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  #<1 ... 590591592593
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