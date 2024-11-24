На сайте ясно нельзя указать показания счётчика, что неудобно, лишь сумму.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 24 лис, 2024 13:58
На сайте ясно нельзя указать показания счётчика, что неудобно, лишь сумму.
Додано: Нед 24 лис, 2024 16:54
Порт Странно, у меня получилось, как - не спрашивайте, не помню ).
Тогда разве что оплатите что-нибудь другое? Насколько я поняла принцип, главное - платить на сайте оговоренной покупки, вводить карту нацкэшбэка.
Додано: Нед 24 лис, 2024 16:56
Re: ПУМБ
Кстати о кэшбэке. Оплатила картриджи для кувшина в Экософт. Тоже есть нацкэшбэк. Но платила 20, до сих пор нет начисления. За продукты за 23-е уже начислено. Подожду пару дней и пойду выяснять.
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