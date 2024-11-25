На сайте ясно нельзя указать показания счётчика, что неудобно, лишь сумму.
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Додано: Нед 24 лис, 2024 13:58
На сайте ясно нельзя указать показания счётчика, что неудобно, лишь сумму.
Додано: Нед 24 лис, 2024 16:54
Порт Странно, у меня получилось, как - не спрашивайте, не помню ).
Тогда разве что оплатите что-нибудь другое? Насколько я поняла принцип, главное - платить на сайте оговоренной покупки, вводить карту нацкэшбэка.
Додано: Нед 24 лис, 2024 16:56
Re: ПУМБ
Кстати о кэшбэке. Оплатила картриджи для кувшина в Экософт. Тоже есть нацкэшбэк. Но платила 20, до сих пор нет начисления. За продукты за 23-е уже начислено. Подожду пару дней и пойду выяснять.
Додано: Пон 25 лис, 2024 11:02
Може підкаже хтось, як оплатити комуналку з карти нацкешбеку. При виборі з якою карткою платити застосунок пропонує для оплати лише дебетову або кредитну.
І взагалі цей убогий застосунок з кожним оновленням працює дедалі гірше.
Додано: Пон 25 лис, 2024 12:48
klimig если карта ЗвУ открыта в пумбе и надо оплатить коммуналку - через приложение не получится - оно в пумбе реализовано как перевод денег с финансовым МСС а не как оплата (покупка) с МСС 4900 как того требует программа НК - поэтому вам вашу карту и не показывает. Единственный способ - использовать внешние агрегаторы платежей - типа пэй-хаб, изи-пей, портмоне - и т.п. С них оплатить даст (но кэшбека от пумба за оплату комуналя в их приложении естественно не будет). Но у агрегаторов зачастую есть свой доп.комис или абонка
Додано: Пон 25 лис, 2024 12:58
Вітаємо! Оплата комунальних послуг в мобільному застосунку ПУМБ відбувається за допомогою переказу коштів на рахунок отримувача, що непередбачено згідно умов Національного кешбеку.
Виконати оплату ми рекомендуємо Вам на сервісах, де відбувається оплата онлайн, наприклад EasyPay
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