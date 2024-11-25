Додано: Пон 25 лис, 2024 13:54

PUMB написав: Оплата комунальних послуг в мобільному застосунку ПУМБ відбувається за допомогою переказу коштів на рахунок отримувача, що непередбачено згідно умов Національного кешбеку.

Оплата комунальних послуг в мобільному застосунку ПУМБ відбувається за допомогою переказу коштів на рахунок отримувача, що непередбачено згідно умов Національного кешбеку.

Вот то что оно так реализовано - по большому счету єто чисто ваша проблема. Ставьте задачу своим разработчикам - перенаправляйте чтобы оно шло не как перевод а как оплата картой и как покупка. Делов то... Такое понятие как "клиентоориентированность" может слышали? так это как раз про него. Ваш клиент платит коммунальные, программе Нацкэшбека дает ему право платить с карты ЗвУ - а вы клиента этого права в своем приложении - лишаете. Клиент конечно пойдет в первый раз на другой сервис и заплатит там комиссию, но следующую выплату национального кэшбека перенаправит на карту другого банка. А все потому что ваши менеджеры не поставили разрабам задачу чтобы реализация оплаты коммуналя в приложении была реализована чуток по другому. Чисто чтобы удовлетворить потребности клиента и дать ему реализовать его права. Большинство банков с такой задачей справились - и дают возможность платить с карты ЗвУ в приложении банка и все это соответствует правилам программы Нацкэшбека - а пумб в этом вопросе - пасет задних. И только сотрудник пумба потом начинают надоедать обзванивая клиентов и упршивая: "Ну откройте у нас карту ЗвУ - она же такая хорошая, она же такая крутая..." А то что она не умеет элементарного - оплатить коммуналь в приложении самого банка - они рассказать забывают (возможно даже и не знают).