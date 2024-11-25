На сайте ясно нельзя указать показания счётчика, что неудобно, лишь сумму.
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Додано: Нед 24 лис, 2024 13:58
На сайте ясно нельзя указать показания счётчика, что неудобно, лишь сумму.
Додано: Нед 24 лис, 2024 16:54
Порт Странно, у меня получилось, как - не спрашивайте, не помню ).
Тогда разве что оплатите что-нибудь другое? Насколько я поняла принцип, главное - платить на сайте оговоренной покупки, вводить карту нацкэшбэка.
Додано: Нед 24 лис, 2024 16:56
Re: ПУМБ
Кстати о кэшбэке. Оплатила картриджи для кувшина в Экософт. Тоже есть нацкэшбэк. Но платила 20, до сих пор нет начисления. За продукты за 23-е уже начислено. Подожду пару дней и пойду выяснять.
Додано: Пон 25 лис, 2024 11:02
Може підкаже хтось, як оплатити комуналку з карти нацкешбеку. При виборі з якою карткою платити застосунок пропонує для оплати лише дебетову або кредитну.
І взагалі цей убогий застосунок з кожним оновленням працює дедалі гірше.
Додано: Пон 25 лис, 2024 12:48
klimig если карта ЗвУ открыта в пумбе и надо оплатить коммуналку - через приложение не получится - оно в пумбе реализовано как перевод денег с финансовым МСС а не как оплата (покупка) с МСС 4900 как того требует программа НК - поэтому вам вашу карту и не показывает. Единственный способ - использовать внешние агрегаторы платежей - типа пэй-хаб, изи-пей, портмоне - и т.п. С них оплатить даст (но кэшбека от пумба за оплату комуналя в их приложении естественно не будет). Но у агрегаторов зачастую есть свой доп.комис или абонка
Додано: Пон 25 лис, 2024 12:58
Вітаємо! Оплата комунальних послуг в мобільному застосунку ПУМБ відбувається за допомогою переказу коштів на рахунок отримувача, що непередбачено згідно умов Національного кешбеку.
Виконати оплату ми рекомендуємо Вам на сервісах, де відбувається оплата онлайн, наприклад EasyPay
Додано: Пон 25 лис, 2024 13:54
Вот то что оно так реализовано - по большому счету єто чисто ваша проблема. Ставьте задачу своим разработчикам - перенаправляйте чтобы оно шло не как перевод а как оплата картой и как покупка. Делов то... Такое понятие как "клиентоориентированность" может слышали? так это как раз про него. Ваш клиент платит коммунальные, программе Нацкэшбека дает ему право платить с карты ЗвУ - а вы клиента этого права в своем приложении - лишаете. Клиент конечно пойдет в первый раз на другой сервис и заплатит там комиссию, но следующую выплату национального кэшбека перенаправит на карту другого банка. А все потому что ваши менеджеры не поставили разрабам задачу чтобы реализация оплаты коммуналя в приложении была реализована чуток по другому. Чисто чтобы удовлетворить потребности клиента и дать ему реализовать его права. Большинство банков с такой задачей справились - и дают возможность платить с карты ЗвУ в приложении банка и все это соответствует правилам программы Нацкэшбека - а пумб в этом вопросе - пасет задних. И только сотрудник пумба потом начинают надоедать обзванивая клиентов и упршивая: "Ну откройте у нас карту ЗвУ - она же такая хорошая, она же такая крутая..." А то что она не умеет элементарного - оплатить коммуналь в приложении самого банка - они рассказать забывают (возможно даже и не знают).
Додано: Пон 25 лис, 2024 14:10
WallNutPen
Вся программа нацкэшбэка, как сказали, только три месяца. Так что вряд ли банк будет что-то делать...
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