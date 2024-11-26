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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 590591592593

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ПУМБ 3.3 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
16
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 13:58

  Hella написав:Порт

Нужно оплачивать на сайте Ясно. Там зайти на страничку оплаты, у меня было меньше начислено, там можно изменить сумму. То есть, у меня оплата за электричество получилась двойной - часть с карты нацкэшбэка ПУМБа на сайте, оставшаяся часть через приложение.

На сайте ясно нельзя указать показания счётчика, что неудобно, лишь сумму.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 16:54

Порт Странно, у меня получилось, как - не спрашивайте, не помню ).
Тогда разве что оплатите что-нибудь другое? Насколько я поняла принцип, главное - платить на сайте оговоренной покупки, вводить карту нацкэшбэка.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 16:56

Re: ПУМБ

Кстати о кэшбэке. Оплатила картриджи для кувшина в Экософт. Тоже есть нацкэшбэк. Но платила 20, до сих пор нет начисления. За продукты за 23-е уже начислено. Подожду пару дней и пойду выяснять.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 11:02

Може підкаже хтось, як оплатити комуналку з карти нацкешбеку. При виборі з якою карткою платити застосунок пропонує для оплати лише дебетову або кредитну.
І взагалі цей убогий застосунок з кожним оновленням працює дедалі гірше.
klimig
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 12:48

klimig если карта ЗвУ открыта в пумбе и надо оплатить коммуналку - через приложение не получится - оно в пумбе реализовано как перевод денег с финансовым МСС а не как оплата (покупка) с МСС 4900 как того требует программа НК - поэтому вам вашу карту и не показывает. Единственный способ - использовать внешние агрегаторы платежей - типа пэй-хаб, изи-пей, портмоне - и т.п. С них оплатить даст (но кэшбека от пумба за оплату комуналя в их приложении естественно не будет). Но у агрегаторов зачастую есть свой доп.комис или абонка
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 12:58

  klimig написав:Може підкаже хтось, як оплатити комуналку з карти нацкешбеку. При виборі з якою карткою платити застосунок пропонує для оплати лише дебетову або кредитну.
І взагалі цей убогий застосунок з кожним оновленням працює дедалі гірше.

Вітаємо! Оплата комунальних послуг в мобільному застосунку ПУМБ відбувається за допомогою переказу коштів на рахунок отримувача, що непередбачено згідно умов Національного кешбеку.
Виконати оплату ми рекомендуємо Вам на сервісах, де відбувається оплата онлайн, наприклад EasyPay
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 13:54

  PUMB написав: Оплата комунальних послуг в мобільному застосунку ПУМБ відбувається за допомогою переказу коштів на рахунок отримувача, що непередбачено згідно умов Національного кешбеку.

Вот то что оно так реализовано - по большому счету єто чисто ваша проблема. Ставьте задачу своим разработчикам - перенаправляйте чтобы оно шло не как перевод а как оплата картой и как покупка. Делов то... Такое понятие как "клиентоориентированность" может слышали? так это как раз про него. Ваш клиент платит коммунальные, программе Нацкэшбека дает ему право платить с карты ЗвУ - а вы клиента этого права в своем приложении - лишаете. Клиент конечно пойдет в первый раз на другой сервис и заплатит там комиссию, но следующую выплату национального кэшбека перенаправит на карту другого банка. А все потому что ваши менеджеры не поставили разрабам задачу чтобы реализация оплаты коммуналя в приложении была реализована чуток по другому. Чисто чтобы удовлетворить потребности клиента и дать ему реализовать его права. Большинство банков с такой задачей справились - и дают возможность платить с карты ЗвУ в приложении банка и все это соответствует правилам программы Нацкэшбека - а пумб в этом вопросе - пасет задних. И только сотрудник пумба потом начинают надоедать обзванивая клиентов и упршивая: "Ну откройте у нас карту ЗвУ - она же такая хорошая, она же такая крутая..." А то что она не умеет элементарного - оплатить коммуналь в приложении самого банка - они рассказать забывают (возможно даже и не знают).
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 14:10

WallNutPen

Вся программа нацкэшбэка, как сказали, только три месяца. Так что вряд ли банк будет что-то делать...
Hella
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 15:59

WallNutPen

Вітаємо! Передамо Вашу пропозицію до розробників!
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 10:09

PUMB

Підкажіть, як повернути можливість оплати по шаблону у застосунок? Шаблон є, можливо ввести суму, а далі при спробі оплатити з'являється помилка.
SergR
 
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