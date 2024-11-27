SergR
Вітаємо!
Написали в приватні повідомлення, щоб з'ясувати причину.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 лис, 2024 12:04
SergR
Вітаємо!
Написали в приватні повідомлення, щоб з'ясувати причину.
Додано: Вів 26 лис, 2024 12:30
Re: ПУМБ
Додано: Сер 27 лис, 2024 16:13
SergR
Вітаємо!
Дякуємо за надану інформацію. Сервіс "39810 БАЛАШОВСКАЯ" - актуалізовано згідно з даними наданими партнерами. При оплаті помилок не виникає, прохання перевірити.
Додано: Сер 27 лис, 2024 17:07
PUMB
Доброго дня.
Так, видалив попередній шаблон і підтягнувся новий із полем особового рахунку. Помилок на етапі підготовки платежу вже немає. Дякую!
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