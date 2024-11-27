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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 591592593594

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
16
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 12:04

SergR
Вітаємо!
Написали в приватні повідомлення, щоб з'ясувати причину.
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 12:30

Re: ПУМБ

  PUMB написав:Написали в приватні повідомлення, щоб з'ясувати причину.

Відповив в приватні повідомлення (скріни проблеми + квітанція від постачальника послуги)
SergR
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 16:13

SergR
Вітаємо!
Дякуємо за надану інформацію. Сервіс "39810 БАЛАШОВСКАЯ" - актуалізовано згідно з даними наданими партнерами. При оплаті помилок не виникає, прохання перевірити.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3235
З нами з: 19.07.11
Подякував: 797 раз.
Подякували: 210 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 17:07

PUMB
Доброго дня.
Так, видалив попередній шаблон і підтягнувся новий із полем особового рахунку. Помилок на етапі підготовки платежу вже немає. Дякую!
SergR
 
Повідомлень: 200
З нами з: 03.03.13
Подякував: 6 раз.
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  #<1 ... 591592593594
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