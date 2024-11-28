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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 лис, 2024 12:04
SergR
Вітаємо!
Написали в приватні повідомлення, щоб з'ясувати причину.
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PUMB
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Додано: Вів 26 лис, 2024 12:30
PUMB написав:
Написали в приватні повідомлення, щоб з'ясувати причину.
Відповив в приватні повідомлення (скріни проблеми + квітанція від постачальника послуги)
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SergR
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Додано: Сер 27 лис, 2024 16:13
SergR
Вітаємо!
Дякуємо за надану інформацію. Сервіс "39810 БАЛАШОВСКАЯ" - актуалізовано згідно з даними наданими партнерами. При оплаті помилок не виникає, прохання перевірити.
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PUMB
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Додано: Сер 27 лис, 2024 17:07
PUMB
Доброго дня.
Так, видалив попередній шаблон і підтягнувся новий із полем особового рахунку. Помилок на етапі підготовки платежу вже немає. Дякую!
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SergR
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Додано: Чет 28 лис, 2024 17:11
Розстрочка "Плати частинами" - реально без переплат? У Алло ПУМБ пропонує найдовший термін - 24 місяці (для порівняння, у Монобанку - лише 9 місяців).
Чи немає якихось підводних каменів, підкажіть, будь ласка.
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Искатель
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Додано: Чет 28 лис, 2024 17:30
Искатель написав:
Розстрочка "Плати частинами" - реально без переплат? У Алло ПУМБ пропонує найдовший термін - 24 місяці (для порівняння, у Монобанку - лише 9 місяців).
Чи немає якихось підводних каменів, підкажіть, будь ласка.
без проблем
якщо через крамничку кешбеків Пумбу замовити, ще +2% від суми додатково
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wolt450
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Додано: Чет 28 лис, 2024 17:35
Искатель написав:
Розстрочка "Плати частинами" - реально без переплат? У Алло ПУМБ пропонує найдовший термін - 24 місяці (для порівняння, у Монобанку - лише 9 місяців).
Чи немає якихось підводних каменів, підкажіть, будь ласка.
У мене підводним каменем була щомісячна комісія, про що на момент оформлення розстрочки не було ані слова
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Navegantes
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Додано: Чет 28 лис, 2024 17:55
Navegantes написав: Искатель написав:
Розстрочка "Плати частинами" - реально без переплат? У Алло ПУМБ пропонує найдовший термін - 24 місяці (для порівняння, у Монобанку - лише 9 місяців).
Чи немає якихось підводних каменів, підкажіть, будь ласка.
У мене підводним каменем була щомісячна комісія, про що на момент оформлення розстрочки не було ані слова
Після оформлення розстрочки, подзвонив в підтримку для уточнень. Вони пояснили що оплачувати бажано самостійно дебітними коштами до дати що оформлялась розстрочка тоді комісії не буде. Якщо в автоматі то спишіться з кредитних в дату договора і можлива комісія. З крамниці кешбеків- кешбек став доступним десь за 15 днів.
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pavyak
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Додано: Чет 28 лис, 2024 18:11
pavyak написав: Navegantes написав: Искатель написав:
Розстрочка "Плати частинами" - реально без переплат? У Алло ПУМБ пропонує найдовший термін - 24 місяці (для порівняння, у Монобанку - лише 9 місяців).
Чи немає якихось підводних каменів, підкажіть, будь ласка.
У мене підводним каменем була щомісячна комісія, про що на момент оформлення розстрочки не було ані слова
Після оформлення розстрочки, подзвонив в підтримку для уточнень. Вони пояснили що оплачувати бажано самостійно дебітними коштами до дати що оформлялась розстрочка тоді комісії не буде. Якщо в автоматі то спишіться з кредитних в дату договора і можлива комісія. З крамниці кешбеків- кешбек став доступним десь за 15 днів.
Я мав на увазі не комісію при сплаті місячного платежу, а комісію, яку було застосовано на момент оформлення, але про неї я фактично дізнався після того, як у застосунку став доступним паспорт кредиту. Сума купівлі була невеликою, тому погасив розстрочку (з доданою комісією за перший платіж) і забув як про Алло, так і про розстрочку від ПУМБ.
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Navegantes
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