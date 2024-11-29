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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 591592593594

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ПУМБ 3.3 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
16
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 12:04

SergR
Вітаємо!
Написали в приватні повідомлення, щоб з'ясувати причину.
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 12:30

Re: ПУМБ

  PUMB написав:Написали в приватні повідомлення, щоб з'ясувати причину.

Відповив в приватні повідомлення (скріни проблеми + квітанція від постачальника послуги)
SergR
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 16:13

SergR
Вітаємо!
Дякуємо за надану інформацію. Сервіс "39810 БАЛАШОВСКАЯ" - актуалізовано згідно з даними наданими партнерами. При оплаті помилок не виникає, прохання перевірити.
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 17:07

PUMB
Доброго дня.
Так, видалив попередній шаблон і підтягнувся новий із полем особового рахунку. Помилок на етапі підготовки платежу вже немає. Дякую!
SergR
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 17:11

Розстрочка "Плати частинами" - реально без переплат? У Алло ПУМБ пропонує найдовший термін - 24 місяці (для порівняння, у Монобанку - лише 9 місяців).
Чи немає якихось підводних каменів, підкажіть, будь ласка.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 17:30

  Искатель написав:Розстрочка "Плати частинами" - реально без переплат? У Алло ПУМБ пропонує найдовший термін - 24 місяці (для порівняння, у Монобанку - лише 9 місяців).
Чи немає якихось підводних каменів, підкажіть, будь ласка.


без проблем
якщо через крамничку кешбеків Пумбу замовити, ще +2% від суми додатково
wolt450
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 17:35

  Искатель написав:Розстрочка "Плати частинами" - реально без переплат? У Алло ПУМБ пропонує найдовший термін - 24 місяці (для порівняння, у Монобанку - лише 9 місяців).
Чи немає якихось підводних каменів, підкажіть, будь ласка.

У мене підводним каменем була щомісячна комісія, про що на момент оформлення розстрочки не було ані слова
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 17:55

  Navegantes написав:
  Искатель написав:Розстрочка "Плати частинами" - реально без переплат? У Алло ПУМБ пропонує найдовший термін - 24 місяці (для порівняння, у Монобанку - лише 9 місяців).
Чи немає якихось підводних каменів, підкажіть, будь ласка.

У мене підводним каменем була щомісячна комісія, про що на момент оформлення розстрочки не було ані слова

Після оформлення розстрочки, подзвонив в підтримку для уточнень. Вони пояснили що оплачувати бажано самостійно дебітними коштами до дати що оформлялась розстрочка тоді комісії не буде. Якщо в автоматі то спишіться з кредитних в дату договора і можлива комісія. З крамниці кешбеків- кешбек став доступним десь за 15 днів.
pavyak
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 18:11

  pavyak написав:
  Navegantes написав:
  Искатель написав:Розстрочка "Плати частинами" - реально без переплат? У Алло ПУМБ пропонує найдовший термін - 24 місяці (для порівняння, у Монобанку - лише 9 місяців).
Чи немає якихось підводних каменів, підкажіть, будь ласка.

У мене підводним каменем була щомісячна комісія, про що на момент оформлення розстрочки не було ані слова

Після оформлення розстрочки, подзвонив в підтримку для уточнень. Вони пояснили що оплачувати бажано самостійно дебітними коштами до дати що оформлялась розстрочка тоді комісії не буде. Якщо в автоматі то спишіться з кредитних в дату договора і можлива комісія. З крамниці кешбеків- кешбек став доступним десь за 15 днів.

Я мав на увазі не комісію при сплаті місячного платежу, а комісію, яку було застосовано на момент оформлення, але про неї я фактично дізнався після того, як у застосунку став доступним паспорт кредиту. Сума купівлі була невеликою, тому погасив розстрочку (з доданою комісією за перший платіж) і забув як про Алло, так і про розстрочку від ПУМБ.
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 07:08

Re: ПУМБ

Не успели опубликовать налоговые изменения, как банк уже начал применять новые % по военному сбору.
Howl
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