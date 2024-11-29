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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 592593594595

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
16
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 09:02

Howl
Альянс вже також.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 10:22

  wolt450 написав:
  Искатель написав:Розстрочка "Плати частинами" - реально без переплат? У Алло ПУМБ пропонує найдовший термін - 24 місяці (для порівняння, у Монобанку - лише 9 місяців).
Чи немає якихось підводних каменів, підкажіть, будь ласка.


без проблем
якщо через крамничку кешбеків Пумбу замовити, ще +2% від суми додатково

Вибачте, не зрозумів, про які +2% від суми йде мова? Тобто якщо через крамничку кещбеків, то буде переплата 2% чи що Ви мали на увазі?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 10:24

  Navegantes написав:
  Искатель написав:Розстрочка "Плати частинами" - реально без переплат? У Алло ПУМБ пропонує найдовший термін - 24 місяці (для порівняння, у Монобанку - лише 9 місяців).
Чи немає якихось підводних каменів, підкажіть, будь ласка.

У мене підводним каменем була щомісячна комісія, про що на момент оформлення розстрочки не було ані слова

Яка щомісячна комісія? Тобто вона не безкоштовна розстрочка, як у інших?
У мене є вибір, де її оформити, просто с ПУМБом ще не мав справ у цьому напрямку, тому й запитую.
Искатель
 
Повідомлень: 6278
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1044 раз.
Подякували: 4847 раз.
 
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6
13
2
  #<1 ... 592593594595
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