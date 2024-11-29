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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 лис, 2024 09:02
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 10:22
wolt450 написав: Искатель написав:
Розстрочка "Плати частинами" - реально без переплат? У Алло ПУМБ пропонує найдовший термін - 24 місяці (для порівняння, у Монобанку - лише 9 місяців).
Чи немає якихось підводних каменів, підкажіть, будь ласка.
без проблем
якщо через крамничку кешбеків Пумбу замовити, ще +2% від суми додатково
Вибачте, не зрозумів, про які +2% від суми йде мова? Тобто якщо через крамничку кещбеків, то буде переплата 2% чи що Ви мали на увазі?
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 10:24
Navegantes написав: Искатель написав:
Розстрочка "Плати частинами" - реально без переплат? У Алло ПУМБ пропонує найдовший термін - 24 місяці (для порівняння, у Монобанку - лише 9 місяців).
Чи немає якихось підводних каменів, підкажіть, будь ласка.
У мене підводним каменем була щомісячна комісія, про що на момент оформлення розстрочки не було ані слова
Яка щомісячна комісія? Тобто вона не безкоштовна розстрочка, як у інших?
У мене є вибір, де її оформити, просто с ПУМБом ще не мав справ у цьому напрямку, тому й запитую.
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13
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