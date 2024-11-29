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Додано: П'ят 29 лис, 2024 10:22
Вибачте, не зрозумів, про які +2% від суми йде мова? Тобто якщо через крамничку кещбеків, то буде переплата 2% чи що Ви мали на увазі?
Додано: П'ят 29 лис, 2024 10:24
Яка щомісячна комісія? Тобто вона не безкоштовна розстрочка, як у інших?
У мене є вибір, де її оформити, просто с ПУМБом ще не мав справ у цьому напрямку, тому й запитую.
Додано: П'ят 29 лис, 2024 11:37
Искатель
Вітаємо!
Якщо Ви оформлюєте «Сплачуйте частинами» через «Крамницю кешбеків», то маєте можливість отримати кешбек. 😊
Додано: П'ят 29 лис, 2024 11:39
Искатель
Наразі діє акційна пропозиція, за якою Ви можете оформити «Сплачуйте частинами» на 24 місяці без додаткових комісій. 😌
Додано: П'ят 29 лис, 2024 11:40
Дякую за відповідь, але мене більше цікавить, чи є якісь комісії по послузі "Сплачуйте частинами", наприклад, при щомісячному погашенні за рахунок кредитних коштів?
Тобто як я маю все зробити, щоб не переплачувати?
Додано: П'ят 29 лис, 2024 11:45
І ще одне питання: а я можу замовити якийсь товар через "Крамницю кешбеків", а оплатити іншою карткою (не ПУМБ)?
Питання через те, що надто тут незрозумілі умови, як на мене, і дуже не хочеться нарватися на додаткові комісії. Бо товар і так недешевий...
Додано: П'ят 29 лис, 2024 11:47
Але треба буде щомісячний платіж вносити окремо за рахунок власних коштів, так?
Тобто автоматичного списання з кредитної картки немає або, якщо є, то з комісією?
Ось це саме те,що мене цікавить.
Додано: П'ят 29 лис, 2024 11:47
Искатель
В ПУМБ щоб не було комісії треба самому гасити суму щомісячного платежу, бо якщо не погасати, то потягнуть гроші з кредитки з комісією (в моно наприклад погашення з кредитки без комісії).
Тобто треба або самому слідкувати за терміном платежів, або є шанс попасти на комісію.
Але можна дійсно отримати кешбек за оплату частинами, якщо заходити через крамницю кешбеків в додатку.
Додано: П'ят 29 лис, 2024 11:56
Дякую! Ось це - те, що я хотів почути. Тоді ПУМБівська розстрочка іде лісом. Заплачу А-банком, там 12 платежів, але списання з кредитних без комісії.
А якщо зайти через Крамницю, а заплатити карткою А-банку, буде кешбек?
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