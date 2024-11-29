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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 593594595596>

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ПУМБ 3.3 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
16
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 09:02

Howl
Альянс вже також.
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 10:22

  wolt450 написав:
  Искатель написав:Розстрочка "Плати частинами" - реально без переплат? У Алло ПУМБ пропонує найдовший термін - 24 місяці (для порівняння, у Монобанку - лише 9 місяців).
Чи немає якихось підводних каменів, підкажіть, будь ласка.


без проблем
якщо через крамничку кешбеків Пумбу замовити, ще +2% від суми додатково

Вибачте, не зрозумів, про які +2% від суми йде мова? Тобто якщо через крамничку кещбеків, то буде переплата 2% чи що Ви мали на увазі?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 10:24

  Navegantes написав:
  Искатель написав:Розстрочка "Плати частинами" - реально без переплат? У Алло ПУМБ пропонує найдовший термін - 24 місяці (для порівняння, у Монобанку - лише 9 місяців).
Чи немає якихось підводних каменів, підкажіть, будь ласка.

У мене підводним каменем була щомісячна комісія, про що на момент оформлення розстрочки не було ані слова

Яка щомісячна комісія? Тобто вона не безкоштовна розстрочка, як у інших?
У мене є вибір, де її оформити, просто с ПУМБом ще не мав справ у цьому напрямку, тому й запитую.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 11:37

Искатель
Вітаємо!
Якщо Ви оформлюєте «Сплачуйте частинами» через «Крамницю кешбеків», то маєте можливість отримати кешбек. 😊
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 11:39

Искатель
Наразі діє акційна пропозиція, за якою Ви можете оформити «Сплачуйте частинами» на 24 місяці без додаткових комісій. 😌
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 11:40

  PUMB написав:Искатель
Вітаємо!
Якщо Ви оформлюєте «Сплачуйте частинами» через «Крамницю кешбеків», то маєте можливість отримати кешбек. 😊

Дякую за відповідь, але мене більше цікавить, чи є якісь комісії по послузі "Сплачуйте частинами", наприклад, при щомісячному погашенні за рахунок кредитних коштів?
Тобто як я маю все зробити, щоб не переплачувати?
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 11:45

І ще одне питання: а я можу замовити якийсь товар через "Крамницю кешбеків", а оплатити іншою карткою (не ПУМБ)?
Питання через те, що надто тут незрозумілі умови, як на мене, і дуже не хочеться нарватися на додаткові комісії. Бо товар і так недешевий...
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 11:47

  PUMB написав:Искатель
Наразі діє акційна пропозиція, за якою Ви можете оформити «Сплачуйте частинами» на 24 місяці без додаткових комісій. 😌

Але треба буде щомісячний платіж вносити окремо за рахунок власних коштів, так?
Тобто автоматичного списання з кредитної картки немає або, якщо є, то з комісією?
Ось це саме те,що мене цікавить.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 11:47

Искатель
В ПУМБ щоб не було комісії треба самому гасити суму щомісячного платежу, бо якщо не погасати, то потягнуть гроші з кредитки з комісією (в моно наприклад погашення з кредитки без комісії).
Тобто треба або самому слідкувати за терміном платежів, або є шанс попасти на комісію.
Але можна дійсно отримати кешбек за оплату частинами, якщо заходити через крамницю кешбеків в додатку.
Sirchyk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 11:56

  Sirchyk написав:Искатель
В ПУМБ щоб не було комісії треба самому гасити суму щомісячного платежу, бо якщо не погасати, то потягнуть гроші з кредитки з комісією (в моно наприклад погашення з кредитки без комісії).

Дякую! Ось це - те, що я хотів почути. Тоді ПУМБівська розстрочка іде лісом. Заплачу А-банком, там 12 платежів, але списання з кредитних без комісії.

  Sirchyk написав:Але можна дійсно отримати кешбек за оплату частинами, якщо заходити через крамницю кешбеків в додатку.

А якщо зайти через Крамницю, а заплатити карткою А-банку, буде кешбек?
Искатель
 
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