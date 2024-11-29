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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 593594595596

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ПУМБ 3.3 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
16
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 12:53

В а-банку раніше була комісія за списання з кредитних. Змінили, чи також тимчасово акція?
Чорний Ворон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 12:57

Искатель
Так, за сплату кредитними коштами нараховуватиметься комісія згідно з тарифами кредитної картки. Саме тому ми рекомендуємо здійснювати погашення власними коштами з дебетової картки.
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 13:00

Искатель
Так, така сплата можлива, якщо це передбачено умовами партнера, товар якого Ви плануєте купувати.
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 13:03

Искатель
Ні, автоматичне списання відсутнє, необхідно власноруч здійснювати внесення щомісячного платежу у розділі "Кредити". Але, хочемо додати, що Ви також можете встановити автоплатіж на цю оплату у застосунку та кошти автоматично будуть зараховуватися у необхідну дату.
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 13:11

  Чорний Ворон написав:В а-банку раніше була комісія за списання з кредитних. Змінили, чи також тимчасово акція?

Тимчасова акція до 31.12.24.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 13:27

  Искатель написав:
  Navegantes написав:
  Искатель написав:Розстрочка "Плати частинами" - реально без переплат? У Алло ПУМБ пропонує найдовший термін - 24 місяці (для порівняння, у Монобанку - лише 9 місяців).
Чи немає якихось підводних каменів, підкажіть, будь ласка.

У мене підводним каменем була щомісячна комісія, про що на момент оформлення розстрочки не було ані слова

Яка щомісячна комісія? Тобто вона не безкоштовна розстрочка, як у інших?
У мене є вибір, де її оформити, просто с ПУМБом ще не мав справ у цьому напрямку, тому й запитую.


"Безкоштовна", "без переплат" - це фікція у випадку з Алло та ПУМБ. В моєму випадку щомісячна комісія за обслуговування кредиту була 0,8%, хоча на сайті Алло вказано "нуль" як % по кредиту, а в підтвердженні розстрочки від ПУМБ було чітко вказано "без переплат"
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 13:46

  Navegantes написав:"Безкоштовна", "без переплат" - це фікція у випадку з Алло та ПУМБ. В моєму випадку щомісячна комісія за обслуговування кредиту була 0,8%, хоча на сайті Алло вказано "нуль" як % по кредиту, а в підтвердженні розстрочки від ПУМБ було чітко вказано "без переплат"

Ну, усе вищезгадане має відношення саме до ПУМБ, я так думаю. Бо я вже дуже багато чого купляв у розстрочку в АЛЛО з Монобанком ("Покупка частинами") і зараз так само робив би, але у мене там недостатньо ліміту на розстрочки (він активно вибраний раніше).
З Моно все прозоро і зрозуміло.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 14:01

Гаряча лінія ПУМБ сказала, що кешбек через "Крамницю" буде, якщо оформити розстрочку на оплату саме карткою ПУМБ. А якщо карткою іншого банку, то ніякого кешбеку не буде.
Ну що ж... ПУМБ трохи відпочине, оформимо без нього, надто все складно, як на мене...

Власне, чого я хотів: на 24 місяці без жодної переплати :) Дякую усім за відповіді.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 14:19

  Искатель написав:
  Navegantes написав:"Безкоштовна", "без переплат" - це фікція у випадку з Алло та ПУМБ. В моєму випадку щомісячна комісія за обслуговування кредиту була 0,8%, хоча на сайті Алло вказано "нуль" як % по кредиту, а в підтвердженні розстрочки від ПУМБ було чітко вказано "без переплат"

Ну, усе вищезгадане має відношення саме до ПУМБ, я так думаю. Бо я вже дуже багато чого купляв у розстрочку в АЛЛО з Монобанком ("Покупка частинами") і зараз так само робив би, але у мене там недостатньо ліміту на розстрочки (він активно вибраний раніше).
З Моно все прозоро і зрозуміло.


Саме так - це особистий досвід з ПУМБ, на момент вибору розстрочки він пропонував найдовший термін (10 міс), тому вибір впав на нього. Після такого досвіду повернувся до Моно та Сенсу як "постачальників розстрочок"
Navegantes
 
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