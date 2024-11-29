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ПУМБ
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 12:53
В а-банку раніше була комісія за списання з кредитних. Змінили, чи також тимчасово акція?
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Чорний Ворон
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 12:57
Искатель
Так, за сплату кредитними коштами нараховуватиметься комісія згідно з тарифами кредитної картки. Саме тому ми рекомендуємо здійснювати погашення власними коштами з дебетової картки.
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 13:00
Искатель
Так, така сплата можлива, якщо це передбачено умовами партнера, товар якого Ви плануєте купувати.
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 13:03
Искатель
Ні, автоматичне списання відсутнє, необхідно власноруч здійснювати внесення щомісячного платежу у розділі "Кредити". Але, хочемо додати, що Ви також можете встановити автоплатіж на цю оплату у застосунку та кошти автоматично будуть зараховуватися у необхідну дату.
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 13:11
Чорний Ворон написав:
В а-банку раніше була комісія за списання з кредитних. Змінили, чи також тимчасово акція?
Тимчасова акція до 31.12.24.
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 13:27
Искатель написав: Navegantes написав: Искатель написав:
Розстрочка "Плати частинами" - реально без переплат? У Алло ПУМБ пропонує найдовший термін - 24 місяці (для порівняння, у Монобанку - лише 9 місяців).
Чи немає якихось підводних каменів, підкажіть, будь ласка.
У мене підводним каменем була щомісячна комісія, про що на момент оформлення розстрочки не було ані слова
Яка щомісячна комісія? Тобто вона не безкоштовна розстрочка, як у інших?
У мене є вибір, де її оформити, просто с ПУМБом ще не мав справ у цьому напрямку, тому й запитую.
"Безкоштовна", "без переплат" - це фікція у випадку з Алло та ПУМБ. В моєму випадку щомісячна комісія за обслуговування кредиту була 0,8%, хоча на сайті Алло вказано "нуль" як % по кредиту, а в підтвердженні розстрочки від ПУМБ було чітко вказано "без переплат"
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Navegantes
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 13:46
Navegantes написав:
"Безкоштовна", "без переплат" - це фікція у випадку з Алло та ПУМБ. В моєму випадку щомісячна комісія за обслуговування кредиту була 0,8%, хоча на сайті Алло вказано "нуль" як % по кредиту, а в підтвердженні розстрочки від ПУМБ було чітко вказано "без переплат"
Ну, усе вищезгадане має відношення саме до ПУМБ, я так думаю. Бо я вже дуже багато чого купляв у розстрочку в АЛЛО з Монобанком ("Покупка частинами") і зараз так само робив би, але у мене там недостатньо ліміту на розстрочки (він активно вибраний раніше).
З Моно все прозоро і зрозуміло.
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 14:01
Гаряча лінія ПУМБ сказала, що кешбек через "Крамницю" буде, якщо оформити розстрочку на оплату саме карткою ПУМБ. А якщо карткою іншого банку, то ніякого кешбеку не буде.
Ну що ж... ПУМБ трохи відпочине, оформимо без нього, надто все складно, як на мене...
Власне, чого я хотів: на 24 місяці без жодної переплати
Дякую усім за відповіді.
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 14:19
Искатель написав: Navegantes написав:
"Безкоштовна", "без переплат" - це фікція у випадку з Алло та ПУМБ. В моєму випадку щомісячна комісія за обслуговування кредиту була 0,8%, хоча на сайті Алло вказано "нуль" як % по кредиту, а в підтвердженні розстрочки від ПУМБ було чітко вказано "без переплат"
Ну, усе вищезгадане має відношення саме до ПУМБ, я так думаю. Бо я вже дуже багато чого купляв у розстрочку в АЛЛО з Монобанком ("Покупка частинами") і зараз так само робив би, але у мене там недостатньо ліміту на розстрочки (він активно вибраний раніше).
З Моно все прозоро і зрозуміло.
Саме так - це особистий досвід з ПУМБ, на момент вибору розстрочки він пропонував найдовший термін (10 міс), тому вибір впав на нього. Після такого досвіду повернувся до Моно та Сенсу як "постачальників розстрочок"
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Navegantes
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