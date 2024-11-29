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ПУМБ
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 12:53
В а-банку раніше була комісія за списання з кредитних. Змінили, чи також тимчасово акція?
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Чорний Ворон
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 12:57
Искатель
Так, за сплату кредитними коштами нараховуватиметься комісія згідно з тарифами кредитної картки. Саме тому ми рекомендуємо здійснювати погашення власними коштами з дебетової картки.
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 13:00
Искатель
Так, така сплата можлива, якщо це передбачено умовами партнера, товар якого Ви плануєте купувати.
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 13:03
Искатель
Ні, автоматичне списання відсутнє, необхідно власноруч здійснювати внесення щомісячного платежу у розділі "Кредити". Але, хочемо додати, що Ви також можете встановити автоплатіж на цю оплату у застосунку та кошти автоматично будуть зараховуватися у необхідну дату.
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 13:11
Чорний Ворон написав:
В а-банку раніше була комісія за списання з кредитних. Змінили, чи також тимчасово акція?
Тимчасова акція до 31.12.24.
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 13:27
Искатель написав: Navegantes написав: Искатель написав:
Розстрочка "Плати частинами" - реально без переплат? У Алло ПУМБ пропонує найдовший термін - 24 місяці (для порівняння, у Монобанку - лише 9 місяців).
Чи немає якихось підводних каменів, підкажіть, будь ласка.
У мене підводним каменем була щомісячна комісія, про що на момент оформлення розстрочки не було ані слова
Яка щомісячна комісія? Тобто вона не безкоштовна розстрочка, як у інших?
У мене є вибір, де її оформити, просто с ПУМБом ще не мав справ у цьому напрямку, тому й запитую.
"Безкоштовна", "без переплат" - це фікція у випадку з Алло та ПУМБ. В моєму випадку щомісячна комісія за обслуговування кредиту була 0,8%, хоча на сайті Алло вказано "нуль" як % по кредиту, а в підтвердженні розстрочки від ПУМБ було чітко вказано "без переплат"
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Navegantes
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 13:46
Navegantes написав:
"Безкоштовна", "без переплат" - це фікція у випадку з Алло та ПУМБ. В моєму випадку щомісячна комісія за обслуговування кредиту була 0,8%, хоча на сайті Алло вказано "нуль" як % по кредиту, а в підтвердженні розстрочки від ПУМБ було чітко вказано "без переплат"
Ну, усе вищезгадане має відношення саме до ПУМБ, я так думаю. Бо я вже дуже багато чого купляв у розстрочку в АЛЛО з Монобанком ("Покупка частинами") і зараз так само робив би, але у мене там недостатньо ліміту на розстрочки (він активно вибраний раніше).
З Моно все прозоро і зрозуміло.
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 14:01
Гаряча лінія ПУМБ сказала, що кешбек через "Крамницю" буде, якщо оформити розстрочку на оплату саме карткою ПУМБ. А якщо карткою іншого банку, то ніякого кешбеку не буде.
Ну що ж... ПУМБ трохи відпочине, оформимо без нього, надто все складно, як на мене...
Власне, чого я хотів: на 24 місяці без жодної переплати
Дякую усім за відповіді.
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 14:19
Искатель написав: Navegantes написав:
"Безкоштовна", "без переплат" - це фікція у випадку з Алло та ПУМБ. В моєму випадку щомісячна комісія за обслуговування кредиту була 0,8%, хоча на сайті Алло вказано "нуль" як % по кредиту, а в підтвердженні розстрочки від ПУМБ було чітко вказано "без переплат"
Ну, усе вищезгадане має відношення саме до ПУМБ, я так думаю. Бо я вже дуже багато чого купляв у розстрочку в АЛЛО з Монобанком ("Покупка частинами") і зараз так само робив би, але у мене там недостатньо ліміту на розстрочки (він активно вибраний раніше).
З Моно все прозоро і зрозуміло.
Саме так - це особистий досвід з ПУМБ, на момент вибору розстрочки він пропонував найдовший термін (10 міс), тому вибір впав на нього. Після такого досвіду повернувся до Моно та Сенсу як "постачальників розстрочок"
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 19:27
Navegantes написав:
Саме так - це особистий досвід з ПУМБ, на момент вибору розстрочки він пропонував найдовший термін (10 міс), тому вибір впав на нього. Після такого досвіду повернувся до Моно та Сенсу як "постачальників розстрочок"
Дякую за Ваш досвід, вберегли мене від помилки. Так, з розстрочками Моно і Сенсу я знайомий дуже добре, та зараз планується велика купівля, а і там, і там ліміти вибрані, вирішив задіяти щось з того, що лежить-пилиться. А тут ще пару днів назад спробував натиснути "Єдиний кредитний ліміт", там ПУМБ мені +100к додав (нащо тільки?). От і думав скористатися...
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