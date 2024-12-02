RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 594595596597

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
16
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 17:00

СЕП 4.1

Колись обговорювали, доповню. Субота, 30 листопада...сплата за комуналь...віддавати в грудні.
Такі швиидкі всі стали
kulikrom
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1547
З нами з: 14.09.11
Подякував: 29 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 17:03

  kulikrom написав:Колись обговорювали, доповню. Субота, 30 листопада...сплата за комуналь...віддавати в грудні.
Такі швиидкі всі стали

Ну це ж СЕП у Пумби...А ви спробуйте через Портмоне карткою Пумби... то віддавати вже будете в січні :wink:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5904
З нами з: 05.05.21
Подякував: 453 раз.
Подякували: 1162 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
9
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 17:34

Re: ПУМБ

пришло предложение, купите что-то, где-то из крамници и мы вам пару копеек дадим, условия покупки выполнены, но как и следовало ожидать, ни пару копеек, ни кб нету, ждать или беспокоить тёплую линию ?
S i m
 
Повідомлень: 209
З нами з: 31.01.21
Подякував: 19 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 594595596597
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramzes4 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5963)
02.12.2024 16:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.