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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 594595596597

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
16
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 17:00

СЕП 4.1

Колись обговорювали, доповню. Субота, 30 листопада...сплата за комуналь...віддавати в грудні.
Такі швиидкі всі стали
kulikrom
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 17:03

  kulikrom написав:Колись обговорювали, доповню. Субота, 30 листопада...сплата за комуналь...віддавати в грудні.
Такі швиидкі всі стали

Ну це ж СЕП у Пумби...А ви спробуйте через Портмоне карткою Пумби... то віддавати вже будете в січні :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 17:34

Re: ПУМБ

пришло предложение, купите что-то, где-то из крамници и мы вам пару копеек дадим, условия покупки выполнены, но как и следовало ожидать, ни пару копеек, ни кб нету, ждать или беспокоить тёплую линию ?
S i m
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 17:54

  S i m написав:ждать или беспокоить тёплую линию ?

потурбував я гарячку з привіду не нарахування в крамниці по АНЦ...дівчинка плутає банківский кешбек в категорії Аптеки з Крамницею.
Для себе вирішив, що питання якщо й вирішиться, то лише чрез довге листування в електронці, з додаванням скріншотів у якості доказу. В моєму випадку, воно того не варто
kulikrom
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 17:55

S i m
Вітаємо!
Написали Вам у приватні повідомлення для уточнення інформації.
PUMB
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Представник банку
 
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  #<1 ... 594595596597
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