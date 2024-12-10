Колись обговорювали, доповню. Субота, 30 листопада...сплата за комуналь...віддавати в грудні.
Такі швиидкі всі стали
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Додано: Пон 02 гру, 2024 17:00
СЕП 4.1
Колись обговорювали, доповню. Субота, 30 листопада...сплата за комуналь...віддавати в грудні.
Такі швиидкі всі стали
Додано: Пон 02 гру, 2024 17:03
Додано: Пон 02 гру, 2024 17:34
Re: ПУМБ
пришло предложение, купите что-то, где-то из крамници и мы вам пару копеек дадим, условия покупки выполнены, но как и следовало ожидать, ни пару копеек, ни кб нету, ждать или беспокоить тёплую линию ?
Додано: Пон 02 гру, 2024 17:54
потурбував я гарячку з привіду не нарахування в крамниці по АНЦ...дівчинка плутає банківский кешбек в категорії Аптеки з Крамницею.
Для себе вирішив, що питання якщо й вирішиться, то лише чрез довге листування в електронці, з додаванням скріншотів у якості доказу. В моєму випадку, воно того не варто
Додано: Пон 02 гру, 2024 17:55
S i m
Вітаємо!
Написали Вам у приватні повідомлення для уточнення інформації.
Додано: Вів 10 гру, 2024 10:52
С чего вдруг в приложении ПУМБа при оформлении выписки по карте ВсеМожу доступно на выбор пять лет (2020-2024), а по ВсеКарте всего два (2023-2024)? Да и то, при выборе по ВсеКарте любого месяца в 2023 году пишет, что выписку можно получить только за последние 12 месяцев.
По ВсеМожу по крайней мере за декабрь 2023 выписку получить можно. Более ранние месяцы проверить не могу, я ВсеМожу оформил только в декабре 2023.
Додано: Вів 10 гру, 2024 13:16
candidat
Вітаємо!
У застосунку Ви можете сформувати виписку лише за останні 12 місяців. Для отримання виписки за довший період зверніться, будь ласка, до чат-підтримки банку.
В застосунку ПУМБ на "Головній" в правому верхньому куті натискаєте на зображення профілю - "Написати в чат".
Додано: Вів 10 гру, 2024 13:17
купа змін до ДКБО
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