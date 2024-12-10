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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 594595596597

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ПУМБ 3.3 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
16
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 17:00

СЕП 4.1

Колись обговорювали, доповню. Субота, 30 листопада...сплата за комуналь...віддавати в грудні.
Такі швиидкі всі стали
kulikrom
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 17:03

  kulikrom написав:Колись обговорювали, доповню. Субота, 30 листопада...сплата за комуналь...віддавати в грудні.
Такі швиидкі всі стали

Ну це ж СЕП у Пумби...А ви спробуйте через Портмоне карткою Пумби... то віддавати вже будете в січні :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 17:34

Re: ПУМБ

пришло предложение, купите что-то, где-то из крамници и мы вам пару копеек дадим, условия покупки выполнены, но как и следовало ожидать, ни пару копеек, ни кб нету, ждать или беспокоить тёплую линию ?
S i m
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 17:54

  S i m написав:ждать или беспокоить тёплую линию ?

потурбував я гарячку з привіду не нарахування в крамниці по АНЦ...дівчинка плутає банківский кешбек в категорії Аптеки з Крамницею.
Для себе вирішив, що питання якщо й вирішиться, то лише чрез довге листування в електронці, з додаванням скріншотів у якості доказу. В моєму випадку, воно того не варто
kulikrom
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Повідомлень: 1548
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Подякували: 95 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 17:55

S i m
Вітаємо!
Написали Вам у приватні повідомлення для уточнення інформації.
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 3242
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 10:52

С чего вдруг в приложении ПУМБа при оформлении выписки по карте ВсеМожу доступно на выбор пять лет (2020-2024), а по ВсеКарте всего два (2023-2024)? Да и то, при выборе по ВсеКарте любого месяца в 2023 году пишет, что выписку можно получить только за последние 12 месяцев.
По ВсеМожу по крайней мере за декабрь 2023 выписку получить можно. Более ранние месяцы проверить не могу, я ВсеМожу оформил только в декабре 2023.
candidat
 
Повідомлень: 1358
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Подякували: 54 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 13:16

candidat
Вітаємо!
У застосунку Ви можете сформувати виписку лише за останні 12 місяців. Для отримання виписки за довший період зверніться, будь ласка, до чат-підтримки банку.
В застосунку ПУМБ на "Головній" в правому верхньому куті натискаєте на зображення профілю - "Написати в чат".
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 3242
З нами з: 19.07.11
Подякував: 797 раз.
Подякували: 210 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 13:17

купа змін до ДКБО
https://about.pumb.ua/presscenter/notif ... slugo#info
greenozon
 
Повідомлень: 16725
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Подякував: 487 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 17:55

А що це за жесть?

Участь Банку в арбітражних і погоджувальних процедурах від імені Клієнта – встановлено вартість 600 USD;

Додано комісію за подання Апеляції до Арбітражного комітету по картках VISA – встановлено вартість 1000 USD
M-Audio
 
Повідомлень: 3320
З нами з: 23.03.11
Подякував: 616 раз.
Подякували: 475 раз.
 
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  #<1 ... 594595596597
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