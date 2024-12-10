Колись обговорювали, доповню. Субота, 30 листопада...сплата за комуналь...віддавати в грудні.
Такі швиидкі всі стали
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Додано: Пон 02 гру, 2024 17:00
СЕП 4.1
Колись обговорювали, доповню. Субота, 30 листопада...сплата за комуналь...віддавати в грудні.
Такі швиидкі всі стали
Додано: Пон 02 гру, 2024 17:03
Додано: Пон 02 гру, 2024 17:34
Re: ПУМБ
пришло предложение, купите что-то, где-то из крамници и мы вам пару копеек дадим, условия покупки выполнены, но как и следовало ожидать, ни пару копеек, ни кб нету, ждать или беспокоить тёплую линию ?
Додано: Пон 02 гру, 2024 17:54
потурбував я гарячку з привіду не нарахування в крамниці по АНЦ...дівчинка плутає банківский кешбек в категорії Аптеки з Крамницею.
Для себе вирішив, що питання якщо й вирішиться, то лише чрез довге листування в електронці, з додаванням скріншотів у якості доказу. В моєму випадку, воно того не варто
Додано: Пон 02 гру, 2024 17:55
S i m
Вітаємо!
Написали Вам у приватні повідомлення для уточнення інформації.
Додано: Вів 10 гру, 2024 10:52
С чего вдруг в приложении ПУМБа при оформлении выписки по карте ВсеМожу доступно на выбор пять лет (2020-2024), а по ВсеКарте всего два (2023-2024)? Да и то, при выборе по ВсеКарте любого месяца в 2023 году пишет, что выписку можно получить только за последние 12 месяцев.
По ВсеМожу по крайней мере за декабрь 2023 выписку получить можно. Более ранние месяцы проверить не могу, я ВсеМожу оформил только в декабре 2023.
Додано: Вів 10 гру, 2024 13:16
candidat
Вітаємо!
У застосунку Ви можете сформувати виписку лише за останні 12 місяців. Для отримання виписки за довший період зверніться, будь ласка, до чат-підтримки банку.
В застосунку ПУМБ на "Головній" в правому верхньому куті натискаєте на зображення профілю - "Написати в чат".
Додано: Вів 10 гру, 2024 13:17
купа змін до ДКБО
Додано: Вів 10 гру, 2024 17:55
А що це за жесть?
Додано: Сер 11 гру, 2024 00:08
доповнено п. 8.8.1. Розділу І ДКБО в частині підстав для розкриття/ передачі інформації, що становить банківську таємницю чи є персональними даними клієнта, які необхідні при формуванні платіжної інструкції для безготівкового переказу коштів;
Ви можете ознайомитись з новою редакцією ДКБО за
8.8. Укладенням цього Договору Клієнт у письмовому вигляді, шляхом підписання Заяви на приєднання до Договору, дає безумовну згоду Банку:
8.8.1. На збирання, обробку, розкриття, поширення, розповсюдження, передачу в будь-який спосіб інформації, що містить банківську таємницю та/або персональні дані, комерційну таємницю, таємницю надавача платіжних послуг, таємницю фінансового моніторингу, в тому числі наданої Клієнтом в зв’язку з укладанням та в процесі виконання цього Договору (в тому числі інформації, вказаної в Заяві на приєднання до Договору та/ або в Анкеті Клієнта):....
Для довідки
Зідно ЗУ
Ст.12., ч.2.
2. Суб’єкт персональних даних повідомляється про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, свої права, визначені цим Законом, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані:
в момент збору персональних даних, якщо персональні дані збираються у суб’єкта персональних даних;
в інших випадках протягом тридцяти робочих днів з дня збору персональних даних, крім випадків, встановлених законом.
... і повідомляється БЕЗ будь-якого додаткового нагадування Банку з боку Клієнта
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