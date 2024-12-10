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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 595596597598>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 71
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
16
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 17:00

СЕП 4.1

Колись обговорювали, доповню. Субота, 30 листопада...сплата за комуналь...віддавати в грудні.
Такі швиидкі всі стали
kulikrom
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 17:03

  kulikrom написав:Колись обговорювали, доповню. Субота, 30 листопада...сплата за комуналь...віддавати в грудні.
Такі швиидкі всі стали

Ну це ж СЕП у Пумби...А ви спробуйте через Портмоне карткою Пумби... то віддавати вже будете в січні :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 17:34

Re: ПУМБ

пришло предложение, купите что-то, где-то из крамници и мы вам пару копеек дадим, условия покупки выполнены, но как и следовало ожидать, ни пару копеек, ни кб нету, ждать или беспокоить тёплую линию ?
S i m
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 17:54

  S i m написав:ждать или беспокоить тёплую линию ?

потурбував я гарячку з привіду не нарахування в крамниці по АНЦ...дівчинка плутає банківский кешбек в категорії Аптеки з Крамницею.
Для себе вирішив, що питання якщо й вирішиться, то лише чрез довге листування в електронці, з додаванням скріншотів у якості доказу. В моєму випадку, воно того не варто
kulikrom
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 17:55

S i m
Вітаємо!
Написали Вам у приватні повідомлення для уточнення інформації.
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 10:52

С чего вдруг в приложении ПУМБа при оформлении выписки по карте ВсеМожу доступно на выбор пять лет (2020-2024), а по ВсеКарте всего два (2023-2024)? Да и то, при выборе по ВсеКарте любого месяца в 2023 году пишет, что выписку можно получить только за последние 12 месяцев.
По ВсеМожу по крайней мере за декабрь 2023 выписку получить можно. Более ранние месяцы проверить не могу, я ВсеМожу оформил только в декабре 2023.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 13:16

candidat
Вітаємо!
У застосунку Ви можете сформувати виписку лише за останні 12 місяців. Для отримання виписки за довший період зверніться, будь ласка, до чат-підтримки банку.
В застосунку ПУМБ на "Головній" в правому верхньому куті натискаєте на зображення профілю - "Написати в чат".
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 3242
З нами з: 19.07.11
Подякував: 797 раз.
Подякували: 210 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 13:17

купа змін до ДКБО
https://about.pumb.ua/presscenter/notif ... slugo#info
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 17:55

А що це за жесть?

Участь Банку в арбітражних і погоджувальних процедурах від імені Клієнта – встановлено вартість 600 USD;

Додано комісію за подання Апеляції до Арбітражного комітету по картках VISA – встановлено вартість 1000 USD
M-Audio
 
Повідомлень: 3323
З нами з: 23.03.11
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Подякували: 475 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 00:08

  greenozon написав:купа змін до ДКБО
https://about.pumb.ua/presscenter/notif ... slugo#info

доповнено п. 8.8.1. Розділу І ДКБО в частині підстав для розкриття/ передачі інформації, що становить банківську таємницю чи є персональними даними клієнта, які необхідні при формуванні платіжної інструкції для безготівкового переказу коштів;

Ви можете ознайомитись з новою редакцією ДКБО за посиланням... і таки потужніше вчитатися в цей п. 8.8.1.
8.8. Укладенням цього Договору Клієнт у письмовому вигляді, шляхом підписання Заяви на приєднання до Договору, дає безумовну згоду Банку:
8.8.1. На збирання, обробку, розкриття, поширення, розповсюдження, передачу в будь-який спосіб інформації, що містить банківську таємницю та/або персональні дані, комерційну таємницю, таємницю надавача платіжних послуг, таємницю фінансового моніторингу, в тому числі наданої Клієнтом в зв’язку з укладанням та в процесі виконання цього Договору (в тому числі інформації, вказаної в Заяві на приєднання до Договору та/ або в Анкеті Клієнта):....

Для довідки :!:
Зідно ЗУ Про захист персональних даних
Ст.12., ч.2.
2. Суб’єкт персональних даних повідомляється про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, свої права, визначені цим Законом, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані:
в момент збору персональних даних, якщо персональні дані збираються у суб’єкта персональних даних;
в інших випадках протягом тридцяти робочих днів з дня збору персональних даних, крім випадків, встановлених законом.

... і повідомляється БЕЗ будь-якого додаткового нагадування Банку з боку Клієнта 8)
Amethyst
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З нами з: 05.05.21
Подякував: 453 раз.
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