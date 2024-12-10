Додано: Сер 11 гру, 2024 00:08

greenozon написав: купа змін до ДКБО

https://about.pumb.ua/presscenter/notif ... slugo#info купа змін до ДКБО

8.8. Укладенням цього Договору Клієнт у письмовому вигляді, шляхом підписання Заяви на приєднання до Договору, дає безумовну згоду Банку:

8.8.1. На збирання, обробку, розкриття, поширення, розповсюдження, передачу в будь-який спосіб інформації, що містить банківську таємницю та/або персональні дані, комерційну таємницю, таємницю надавача платіжних послуг, таємницю фінансового моніторингу, в тому числі наданої Клієнтом в зв’язку з укладанням та в процесі виконання цього Договору (в тому числі інформації, вказаної в Заяві на приєднання до Договору та/ або в Анкеті Клієнта):....

2. Суб’єкт персональних даних повідомляється про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, свої права, визначені цим Законом, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані:

в момент збору персональних даних, якщо персональні дані збираються у суб’єкта персональних даних;

в інших випадках протягом тридцяти робочих днів з дня збору персональних даних, крім випадків, встановлених законом.

доповнено п. 8.8.1. Розділу І ДКБО в частині підстав длячи є персональними даними клієнта, які необхідні при формуванні платіжної інструкції для безготівкового переказу коштів;Ви можете ознайомитись з новою редакцією ДКБО за... і таки потужніше вчитатися в цей п. 8.8.1.Для довідкиЗідно ЗУСт.12., ч.2.... і повідомляється БЕЗ будь-якого додаткового нагадування Банку з боку Клієнта