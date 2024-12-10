Я ось думаю, чи не спробувати відмовитись від прийняття запропонованих змін, і запропонувати закрити картки і рахунки. Фішка в тому, що вони ж відмовляються від закриття картки дістанційно. А якщо почнуть розповідати, що я повинен прийти і відмовитись, а я не прихожу, тоді що? Начебто офіційна заява про відмову від змін вже є, можу навіть поштою відправити, які підстави є застосовувати норми змінених правил, з якими клієнт висловив незгоду, але й договір не розірваний? По-нормальному повинен виконуватись попередній договір і правила без змін, але підозрюю, що такої технічної можливості там немає.
Однак, це доволі складно перевірити, який договір там насправді виконується, особливо коли карти вже давно без грошей на полиці.